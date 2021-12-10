Маяки для привлечения международного внимания и анализ работы во время пандемии. Что ещё обсудили на заседании ВЕЭС?

Новости Беларуси. Запад будет душить страны ЕАЭС, чтобы настроить против Беларуси. Об этом Александр Лукашенко заявил 10 декабря во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже замечены попытки дискредитировать нашу страну в глазах партнеров. Поддаваться на эти провокации нельзя, отметил белорусский лидер.

Встреча прошла в онлайн-формате. Стороны обсудили реализацию стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Потенциал экономического альянса не вызывает сомнений. Продолжается работа по формированию общих рынков. Впечатляет и товарооборот. К слову, сегодня лидеры проголосовали и еще за одно предложение Минска. Положение о навигационных пломбах для отслеживания перевозок. Подробности у Евгения Пустового.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Высший Евразийский экономический совет собирается три раза в год. Последний раз президенты и министры, что называется, общались на расстоянии вытянутой руки в 2019-м в Петербурге. Последние два года – только в формате онлайн. Поэтому ни тебе эксклюзива кулуаров, ни ярких стендапов. Одна надежда на интересный спич глав государств. Наш Президент подарил такие моменты. Смотрим и слушаем внимательно. Будет очень интересно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Очень рассчитываю, что это будет последний год, когда мы общаемся по телевизору. Прав здесь был наш почетный председатель – мы не только соскучились друг по другу, но пора уже нам начинать серьезно реагировать на те серьезные вызовы, которые нам подбрасывает жизнь постоянно. В 2021 году в ЕАЭС председательствует Казахстан. Поэтому президент Токаев модерировал саммит. Видимо, немного волновался. И давая слово почетному председателю Высшего Евразийского экономического совета – первому президенту Казахстана, еще и автору евразийской интеграции – оговорился.

В унисон белорусскому лидеру говорили большинство коллег. Вот слова президента Кыргызстана. В 2022 году это страна будет председательствовать в ЕАЭС. Садыр Жапаров лидерам стран ЕАЭС: необходимо активнее использовать во взаиморасчётах национальные валюты, а не иностранные – читайте далее. Положительное влияние – благодаря устраненным барьерам в торговле и услугами. За пять лет ушли в историю 54 барьера из более 80 существующих. Плюсы и у госпредприятий, и у бизнеса. Предложение Бишкека – создать методологию по устранению этих самых барьеров. Против препон всегда выступал Минск. Большинство президентов цитируют условный белорусский катехизис интеграции. Это и промышленная интеграция, и цифровизация. Тренд ЕАЭС – работа без границ и путешествия без ковида. Отдельная тема – зеленый свет для единого пути транспортной сферы.

«Создание и развитие евразийских коридоров». Президент Казахстана обозначил перспективы транспортной политики ЕАЭС – подробности в материале. Логистическая нить вплетена в трансинтеграционный проект «Шелкового пути». Тому же способствует организация оптово-распределительных баз, а это, в свою очередь, обеспечивает продовольственную безопасность. В любом из пунктов – интересы и возможности Беларуси. И в этом интеграционном орнаменте, как в слуцком поясе, наш колорит. Предложение нашего Президента стало навигационным маяком этого саммита.

Большинство из 20 вопросов сегодняшней повестки решены в обычном порядке, а вот внедрение навигационных пломб обсудили в узком составе. Минск поддержали без долгих разговоров. Не успели операторы выставиться на подход, как вице-премьер Игорь Петришенко пришел поделиться деталями. Петришенко рассказал о решении лидеров ЕАЭС утвердить соглашение о навигационных пломбах. Что изменится? Читайте здесь. По дороге с ЕАЭС не только государствам-учредителям. Евразийская интеграция не должна ностальгировать по историческим границам и рамкам Советского Союза. ЕАЭС – это другое. О выруливании на международный трек говорит белорусский лидер.