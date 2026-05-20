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Питомца вылечить дороже, чем человека? Эксперт назвал реальные цены

20 мая 2026 17:30
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Может, не дорого лечить животных, а мы просто не знаем, сколько стоит лечение людей?

Питомца вылечить дороже, чем человека? Эксперт назвал реальные цены -2

Олег Френкель, выпускник лидерской платформы «Команда будущего»:
Абсолютно верно. Один день, одни сутки койко-место в реанимации – 1700 рублей. Представляете, какие деньги выделяет наша страна, не дай бог, что случится, чтобы человека могли спасти. Один день в обычной палате в терапии – в районе 300 рублей. 

В частных клиниках для животных – в районе 50-70 рублей. Плюс, если нужны услуги реанимации, даже чтобы зубки удалить собачке, нужен реаниматолог. Ему надо заплатить зарплату. 

«Опытные ветврачи не всегда задерживаются в частных клиниках» – белоруска рассказала, почему так происходит 

# Человек и животные # Домашние животные # Евгений Пустовой

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