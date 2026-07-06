Новости по тегу #Нурсултан Назарбаев

Глава государства подчеркнул, что в Беларуси высоко ценят значительный личный вклад Нурсултана Назарбаева в укрепление отношений дружбы, стратегического партнерства и союзничества между двумя странами.
«Пусть Ваши мудрость и опыт продолжают вдохновлять окружающих».
Белорусский лидер тепло поблагодарил Нурсултана Назарбаева за добрые слова и пожелания. Собеседники условились, что в ближайшее время найдут возможность встретиться и пообщаться.
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