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Новости по тегу #Нурсултан Назарбаев

Лукашенко поздравил первого Президента Казахстана с днем рождения
06 июля 2026 05:49

Лукашенко поздравил первого Президента Казахстана с днем рождения

Лукашенко поздравил Нурсултана Назарбаева с юбилеем
06 июля 2025 07:41

Лукашенко поздравил Нурсултана Назарбаева с юбилеем

Назарбаев поздравил Лукашенко с победой на выборах
27 января 2025 17:20

Назарбаев поздравил Лукашенко с победой на выборах

Лукашенко поговорил по телефону с Путиным и Назарбаевым
25 июня 2023 18:39

Лукашенко поговорил по телефону с Путиным и Назарбаевым

Зарубежные лидеры и объединения поздравляют Президента и народ Беларуси с Днём Победы
09 мая 2023 14:06

Зарубежные лидеры и объединения поздравляют Президента и народ Беларуси с Днём Победы

Принял участие в нескольких крупных событиях и сделал ряд заявлений. Обзор поездок Президента по азиатскому региону
16 октября 2022 19:18

Принял участие в нескольких крупных событиях и сделал ряд заявлений. Обзор поездок Президента по азиатскому региону

Даже невероятно образованным должно быть понятно. Пустовой объяснил смысл сказки Борреля «Сад и джунгли»
15 октября 2022 17:59

Даже невероятно образованным должно быть понятно. Пустовой объяснил смысл сказки Борреля «Сад и джунгли»

Лукашенко пообщался с Назарбаевым в домашней обстановке. Какие подарки подарил первый президент Казахстана?
15 октября 2022 07:56

Лукашенко пообщался с Назарбаевым в домашней обстановке. Какие подарки подарил первый президент Казахстана?

«Расплачивается за всё это весь мир». Лукашенко о глобальных ошибках Запада и новой геополитической реальности
13 октября 2022 18:40

«Расплачивается за всё это весь мир». Лукашенко о глобальных ошибках Запада и новой геополитической реальности

«Азия становится одним из глобальных игроков». Саммиты в Казахстане – что обсудят на крупнейших диалоговых площадках?
12 октября 2022 19:20

«Азия становится одним из глобальных игроков». Саммиты в Казахстане – что обсудят на крупнейших диалоговых площадках?

Лукашенко провёл телефонные разговоры с Алиевым, Мирзиёевым, Путиным, Назарбаевым и Матвиенко
31 августа 2022 10:11

Лукашенко провёл телефонные разговоры с Алиевым, Мирзиёевым, Путиным, Назарбаевым и Матвиенко

Лазуткин: «Нестабильность в одной стране Средней Азии тут же обернётся проблемами во всех остальных»
14 июля 2022 16:39

Лазуткин: «Нестабильность в одной стране Средней Азии тут же обернётся проблемами во всех остальных»