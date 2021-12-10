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«Есть инструкторы, которые могут показать основы». На каких площадках в Минске можно научиться кататься на лыжах и сноуборде?

10 декабря 2021 18:57
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Горнолыжный отдых в Беларуси с каждым годом становится все более популярным. В нашей стране нет горных массивов, но есть высокие холмы и крутые овраги, склоны, которые прекрасно подходят для горнолыжного спорта и сноубординга. О том, где отдохнуть с пользой для здоровья жителям Минска этой зимой, поговорили в студии программы «Большой город» на СТВ с начальником главного управления спорта и туризма Мингорисполкома Максимом Воропаем.  

Юлия Алексеюк, ведущая:  
Какие мероприятия проводите? Как завлекаете, чтобы у детей все больше и больше появлялось желание стать активными спортсменами?  

«Есть инструкторы, которые могут показать основы». На каких площадках в Минске можно научиться кататься на лыжах и сноуборде?-1

Максим Воропай, начальник главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:  
Хорошие мероприятия, которые проходят в рамках Президентского клуба «Снежный снайпер», когда дети, которые не занимаются в секциях, могут попробовать себя в этом виде спорта. В «Золотой шайбе» учащиеся также могут проявить себя в хоккее. Что касается лыжных гонок, у нас проходят традиционные соревнования – «Чижовская лыжня». Осенью мы проводили Столичный кубок по лыжным гонкам, где участвовали не только дети детско-юношеских спортивных школ, но и любой ребенок, который хотел поучаствовать на лыжероллерах. В зимний период мы также запланируем Столичный кубок, но только передвижение на лыжах. Сделаем в рамках трех этапов, чтобы у нас на всех профессиональных трассах города один из этапов проходил.  

Юлия Алексеюк:  
Это городские мероприятия, а что касается школ, детских садов, там проводятся какие-то локальные?  

«Есть инструкторы, которые могут показать основы». На каких площадках в Минске можно научиться кататься на лыжах и сноуборде?-4

Максим Воропай:  
В каждом учреждении образования запланированы мероприятия, которые будут в рамках зимнего периода проходить и в каникулярное время, и в рамках шестого дня. У нас в общеобразовательных школах есть лыжный инвентарь, где ребенок, который обучается в данном учреждении, может взять этот лыжный инвентарь и попробовать свои лыжные умения на стадионе. С учетом хорошего снежного покрова на пришкольных стадионах будет нарезаться лыжня, где ребята могут попередвигаться на лыжах.  

Юлия Алексеюк:  
Вы сами какие локации выбираете в Минске для зимнего отдыха?  

Максим Воропай:  
Я стараюсь посетить все локации с учетом того, что люблю покататься на лыжероллерной трассе в Веснянке и возле «Чижовка-Арены», на Ваупшасова сейчас хороший комплекс сделали. Там даже установлено стрельбище для стрельбы из пневматики. Если прокатиться вечером на горных лыжах, то тогда можно посетить «Солнечную долину».  

«Есть инструкторы, которые могут показать основы». На каких площадках в Минске можно научиться кататься на лыжах и сноуборде?-7

Юлия Алексеюк:  
Обучение на всех пунктах тоже предусмотрено?  

Максим Воропай:  
Что касается обучения на горных лыжах и сноубордах, то в «Солнечной долине» есть инструкторы, которые могут показать основы, технику передвижения.  

Юлия Алексеюк:  
Зимние виды спорта в условиях эпидемиологической обстановки, какие дополнительные меры проводятся?  

«Есть инструкторы, которые могут показать основы». На каких площадках в Минске можно научиться кататься на лыжах и сноуборде?-10

Максим Воропай:  
С учетом того, что зимние виды всегда проходят на открытом воздухе. Здесь, думаю, не стоит заострять внимание на каких-то эпидемиологических нормах. Конечно, при посещении пунктов проката лучше соблюдать дистанцирование и эпидемиологические нормы. Все остальное на свежем воздухе. Думаю, что спорт – это здоровый образ жизни, приводит ко всему самому лучшему. В хороший зимний день катание на лыжах или коньках придаст бодрости.  

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# Зимние виды спорта # общество # Максим Воропай # Юлия Алексеюк # Фотофакт

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