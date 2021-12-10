«Есть инструкторы, которые могут показать основы». На каких площадках в Минске можно научиться кататься на лыжах и сноуборде?

Горнолыжный отдых в Беларуси с каждым годом становится все более популярным. В нашей стране нет горных массивов, но есть высокие холмы и крутые овраги, склоны, которые прекрасно подходят для горнолыжного спорта и сноубординга. О том, где отдохнуть с пользой для здоровья жителям Минска этой зимой, поговорили в студии программы «Большой город» на СТВ с начальником главного управления спорта и туризма Мингорисполкома Максимом Воропаем. Юлия Алексеюк, ведущая:

Какие мероприятия проводите? Как завлекаете, чтобы у детей все больше и больше появлялось желание стать активными спортсменами?

Максим Воропай, начальник главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:

Хорошие мероприятия, которые проходят в рамках Президентского клуба «Снежный снайпер», когда дети, которые не занимаются в секциях, могут попробовать себя в этом виде спорта. В «Золотой шайбе» учащиеся также могут проявить себя в хоккее. Что касается лыжных гонок, у нас проходят традиционные соревнования – «Чижовская лыжня». Осенью мы проводили Столичный кубок по лыжным гонкам, где участвовали не только дети детско-юношеских спортивных школ, но и любой ребенок, который хотел поучаствовать на лыжероллерах. В зимний период мы также запланируем Столичный кубок, но только передвижение на лыжах. Сделаем в рамках трех этапов, чтобы у нас на всех профессиональных трассах города один из этапов проходил. Юлия Алексеюк:

Это городские мероприятия, а что касается школ, детских садов, там проводятся какие-то локальные?

Максим Воропай:

В каждом учреждении образования запланированы мероприятия, которые будут в рамках зимнего периода проходить и в каникулярное время, и в рамках шестого дня. У нас в общеобразовательных школах есть лыжный инвентарь, где ребенок, который обучается в данном учреждении, может взять этот лыжный инвентарь и попробовать свои лыжные умения на стадионе. С учетом хорошего снежного покрова на пришкольных стадионах будет нарезаться лыжня, где ребята могут попередвигаться на лыжах. Юлия Алексеюк:

Вы сами какие локации выбираете в Минске для зимнего отдыха? Максим Воропай:

Я стараюсь посетить все локации с учетом того, что люблю покататься на лыжероллерной трассе в Веснянке и возле «Чижовка-Арены», на Ваупшасова сейчас хороший комплекс сделали. Там даже установлено стрельбище для стрельбы из пневматики. Если прокатиться вечером на горных лыжах, то тогда можно посетить «Солнечную долину».

Юлия Алексеюк:

Обучение на всех пунктах тоже предусмотрено? Максим Воропай:

Что касается обучения на горных лыжах и сноубордах, то в «Солнечной долине» есть инструкторы, которые могут показать основы, технику передвижения. Юлия Алексеюк:

Зимние виды спорта в условиях эпидемиологической обстановки, какие дополнительные меры проводятся?