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Садыр Жапаров лидерам стран ЕАЭС: необходимо активнее использовать во взаиморасчётах национальные валюты, а не иностранные

10 декабря 2021 18:02
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Новости Беларуси. Запад будет душить страны ЕАЭС, чтобы настроить против Беларуси. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня, 10 декабря, во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Садыр Жапаров лидерам стран ЕАЭС: необходимо активнее использовать во взаиморасчётах национальные валюты, а не иностранные-1

Встреча прошла в онлайн-формате. Стороны обсудили реализацию стратегических направлений развития Евразийской Экономической интеграции до 2025 года. Потенциал экономического альянса не вызывает сомнений.  

Подробности у Евгения Пустового.  

В унисон белорусскому лидеру говорили большинство коллег. Вот слова президента Кыргызстана. В 2022 году эта страна будет председательствовать в ЕАЭС.  

Садыр Жапаров лидерам стран ЕАЭС: необходимо активнее использовать во взаиморасчётах национальные валюты, а не иностранные-4

Садыр Жапаров, президент Кыргызстана:  
Одним из обстоятельств, усиливающих влияние кризиса на экономики государств-членов, продолжает оставаться использование иностранной валюты во взаиморасчетах. В условиях роста влияния внешних инфляционных факторов и в целях повышения конкурентоспособности наших экономик необходимо активнее использовать в расчетах национальные валюты.  

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