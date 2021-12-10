Садыр Жапаров лидерам стран ЕАЭС: необходимо активнее использовать во взаиморасчётах национальные валюты, а не иностранные

Новости Беларуси. Запад будет душить страны ЕАЭС, чтобы настроить против Беларуси. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня, 10 декабря, во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.