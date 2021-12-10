Садыр Жапаров лидерам стран ЕАЭС: необходимо активнее использовать во взаиморасчётах национальные валюты, а не иностранные

Новости Беларуси. Запад будет душить страны ЕАЭС, чтобы настроить против Беларуси. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня, 10 декабря, во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Запад будет душить страны ЕАЭС, чтобы настроить против Беларуси. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня, 10 декабря, во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Встреча прошла в онлайн-формате. Стороны обсудили реализацию стратегических направлений развития Евразийской Экономической интеграции до 2025 года. Потенциал экономического альянса не вызывает сомнений.
Подробности у Евгения Пустового.
В унисон белорусскому лидеру говорили большинство коллег. Вот слова президента Кыргызстана. В 2022 году эта страна будет председательствовать в ЕАЭС.
Садыр Жапаров, президент Кыргызстана:
Одним из обстоятельств, усиливающих влияние кризиса на экономики государств-членов, продолжает оставаться использование иностранной валюты во взаиморасчетах. В условиях роста влияния внешних инфляционных факторов и в целях повышения конкурентоспособности наших экономик необходимо активнее использовать в расчетах национальные валюты.
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