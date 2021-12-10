Петришенко рассказал о решении лидеров ЕАЭС утвердить соглашение о навигационных пломбах. Что изменится?

Новости Беларуси. Запад будет душить страны ЕАЭС, чтобы настроить против Беларуси. Об этом Александр Лукашенко заявил 10 декабря во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Запад будет душить страны ЕАЭС, чтобы настроить против Беларуси. Об этом Александр Лукашенко заявил 10 декабря во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пандемия вновь вынуждает партнеров встречаться в онлайн-формате. У экранов – лидеры пяти стран-участниц, почетный председатель Высшего совета и бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, а также главы государств-наблюдателей Кубы и Узбекистана.
Белорусский лидер сегодня обратил внимание коллег на необходимость производства новой высокотехнологичной продукции. Такие товары востребованы на мировом рынке и могут стать козырем экономического союза. К слову, один из передовых шагов сегодня был сделан. Лидеры ЕАЭС утвердили соглашение о навигационных пломбах для отслеживания перевозок.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Это позволит нам ускорить транзитные поставки на пространстве Евразийского экономического союза извне. Соответственно, многие те серые схемы, которые были, – поставить барьер соответствующий. Я думаю, прозрачность реализации и объемы торговли тоже в этом плане возрастут. Поэтому это решение тоже не обсуждалось, оно было поддержано. Поддержано также решение о том, что нам надо согласованные принять подходы по защищенности пломб. Будет создана соответствующая группа, которая выработает те решения.
На заседании узким составом партнеры обсудили реализацию стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.
Александр Лукашенко: «Реальная цель Запада состоит в методичном уничтожении конкурентов». Читайте здесь.