Петришенко рассказал о решении лидеров ЕАЭС утвердить соглашение о навигационных пломбах. Что изменится?

Новости Беларуси. Запад будет душить страны ЕАЭС, чтобы настроить против Беларуси. Об этом Александр Лукашенко заявил 10 декабря во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пандемия вновь вынуждает партнеров встречаться в онлайн-формате. У экранов – лидеры пяти стран-участниц, почетный председатель Высшего совета и бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, а также главы государств-наблюдателей Кубы и Узбекистана.

Белорусский лидер сегодня обратил внимание коллег на необходимость производства новой высокотехнологичной продукции. Такие товары востребованы на мировом рынке и могут стать козырем экономического союза. К слову, один из передовых шагов сегодня был сделан. Лидеры ЕАЭС утвердили соглашение о навигационных пломбах для отслеживания перевозок.