Новости по тегу #Касым-Жомарт Токаев

Глава государства от имени белорусского народа и себя лично выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Президент Беларуси пожелал лидеру Казахстана здоровья и новых свершений, а жителям страны – мира, согласия и процветания.
В их числе руководители России, Китая, США, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана, Монголии, Турции, КНДР и многих других.
Люди будут оценивать нашу работу не по количеству договоров и нормативных актов. А исключительно по тому, есть ли от них реальная польза, оправдывает ли Союз ожидания граждан и бизнеса.
«Мы не хотим, чтобы Армения выходила из нашего Евразийского союза. В то же время мы уважаем выбор Армении».
На заседании ВЕЭС подлежат обсуждению около двух десятков вопросов.
К двум буквам ИИ – есть несколько основных подходов. Алармисты считают это способом глобальных элит заместить человека, романтики-технотроники называют чуть ли не единственным прорывным решение дальнейшего развития человечества, глобальной судьбы, а скептики называют это модной блажью.
Стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективах развития двустороннего сотрудничества, а также обсудили актуальные вопросы международной повестки.
Согласно предварительным результатам, за принятие новой Конституции Казахстана проголосовали более 85 % участников республиканского референдума.
Эти перемены должны укрепить баланс властей, увеличить эффективность институтов и утвердить принцип «государство для народа», подытожил Токаев.
Неформальная встреча Путина и Токаева в Кремле проходила 3 часа.
Вопросы двусторонней и межгосударственной повестки 29 октября обсудили Президенты Беларуси и Казахстана.
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