Прямой эфир

Новости по тегу #Касым-Жомарт Токаев

Президент Беларуси направил соболезнование Токаеву в связи с гибелью военных в Казахстане
25 сентября 2026 07:51

Президент Беларуси направил соболезнование Токаеву в связи с гибелью военных в Казахстане

Лукашенко поздравил Президента Казахстана с успешным проведением выборов в Курултай
24 августа 2026 17:00

Лукашенко поздравил Президента Казахстана с успешным проведением выборов в Курултай

Зарубежные лидеры поздравляют Лукашенко и белорусский народ с Днем Независимости
03 июля 2026 17:25

Зарубежные лидеры поздравляют Лукашенко и белорусский народ с Днем Независимости

«Не сделаем – превратимся в прозаседавшихся». Лукашенко призвал повысить эффективность ЕАЭС
29 мая 2026 17:50

«Не сделаем – превратимся в прозаседавшихся». Лукашенко призвал повысить эффективность ЕАЭС

Лукашенко: Армения должна понимать, что потеряет при выходе из ЕАЭС
29 мая 2026 16:37

Лукашенко: Армения должна понимать, что потеряет при выходе из ЕАЭС

Лукашенко прибыл во Дворец Независимости в Астане для участия в саммите Высшего ЕАЭС
29 мая 2026 07:43

Лукашенко прибыл во Дворец Независимости в Астане для участия в саммите Высшего ЕАЭС

Лукашенко озвучил, как человеку подчинить глобальный цифровой разум
28 мая 2026 16:59

Лукашенко озвучил, как человеку подчинить глобальный цифровой разум

Глава МИД Беларуси встретился с президентом Казахстана
14 апреля 2026 16:59

Глава МИД Беларуси встретился с президентом Казахстана

Лукашенко поздравил Токаева с успешным проведением общенационального референдума в Казахстане
16 марта 2026 13:55

Лукашенко поздравил Токаева с успешным проведением общенационального референдума в Казахстане

Токаев заявил, что Казахстан расстается с суперпрезидентской формой правления
10 февраля 2026 08:13

Токаев заявил, что Казахстан расстается с суперпрезидентской формой правления

Путин встретился с Токаевым в Москве
12 ноября 2025 10:23

Путин встретился с Токаевым в Москве

Лукашенко и Токаев провели телефонный разговор
29 октября 2025 10:33

Лукашенко и Токаев провели телефонный разговор