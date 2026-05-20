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«Столица» вышла в полуфинал чемпионата Беларуси по мини-футболу

20 мая 2026 17:34
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«Столица» повторно обыграла «Дорожник» и вышла в полуфинал чемпионата Беларуси по мини-футболу. Лидеры сезона после уверенной виктории на домашней площадке были сильнее и в гостях.

Правда, ответная дуэль получилась более упорной. Первый тайм прошел на равных, и на перерыв дружины отправились с одинаковыми шансами на успех. Однако после возобновления игры подопечные Александра Чибисова пустили в ход весь свой атакующий потенциал и трижды поразили ворота своих соперников. Однако те рук не опустили и продолжали оказывать сопротивление фавориту. Тем не менее победный результат «столичники» не упустили, они оставили за собой поединок (5:3), серию (2:0) и шагнули в следующий раунд национального первенства. 

В эти минуты в Гомеле завершается встреча местного ВРЗ и брестского «Меркурия-ГТК». На данный момент хозяева площадки уступают – 0:2.

# Мини-футбол

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