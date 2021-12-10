Александр Лукашенко: «Реальная цель Запада состоит в методичном уничтожении конкурентов»

Новости Беларуси. Запад будет душить страны ЕАЭС, чтобы настроить против Беларуси. Об этом Александр Лукашенко заявил 10 декабря во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пандемия вновь вынуждает партнеров Евразийского экономического союза встречаться в онлайн-формате. У экранов – лидеры пяти стран-участниц, почетный председатель Высшего совета и бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, а также главы государств – наблюдателей Кубы и Узбекистана. Юлия Алексеюк, СТВ:

Александр Лукашенко сегодня выразил надежду, что 2021 год станет последним для заочных встреч и политики наконец увидятся лично. Наш Президент высказался по ключевым вопросам в повестке дня ЕАЭС, а также предостерег коллег – давление Запада нарастает. Уже замечены попытки дискредитировать Беларусь в глазах экономических партнеров. Поддаваться на эти провокации нельзя.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы должны понимать, что Соединенные Штаты и коллективный Запад, как мы называем, от своей политики не уйдут, им нужны поводы для давления на нашу братскую Россию и на нас в том числе. Вот, очередной повод нашли: беженцы, вопрос беженцев – знаете, что не мы породили эту проблему, в том числе и не вы, бывшие постсоветские республики, но это используется как предлог для давления прежде всего на Беларусь. Мы, конечно, пока в разной степени подвержены этому давлению, я имею в виду присутствующих глав государств, республик. Но этот процесс будет нарастать. Мы обладаем информацией, что уже и в ваши министерства иностранных дел пошли визитеры из западных стран и Соединенных Штатов Америки, уговаривая вас подключиться к давлению на Республику Беларусь. Вы знаете, что введен пятый пакет санкций уже против Беларуси, говорят, что готовят и шестой, и седьмой, и неизвестно, сколько будет. Это экономическое давление для удушения Беларуси, для смены, как они прямо уже говорят, не только власти, но и государственного строя в Республике Беларусь. Вы видите, нам приходится противостоять всему этому. Поэтому я прежде всего благодарю нашу Россию за поддержку в этом плане и всех глав государств, которые оказывают нам посильную поддержку.

Еще раз подчеркиваю: образно говоря, вас будут душить, настраивая против Беларуси, чтобы вы подключились к этим санкциям против нашей страны. Моя просьба, чтобы мы, не отвлекаясь на все эти просьбы, были вместе, потому что это давление будет нарастать. Давлением на Беларусь, Россию Запад не ограничится. Я думаю, при встрече очно мы сможем обсудить некоторые проблемы, я смогу вас проинформировать о том, что происходит. Очевидно одно, что реальная цель Запада состоит в методичном уничтожении конкурентов. Эта ситуация наглядно продемонстрировала, что друзей у нас там нет, поэтому мы должны рассчитывать только на свои силы. И прав был, Нурсултан Абишевич, который говорил о самодостаточности нашего союза. Мы можем себя обеспечить всем необходимым.