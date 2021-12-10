Александр Лукашенко: «Реальная цель Запада состоит в методичном уничтожении конкурентов»

Новости Беларуси. Запад будет душить страны ЕАЭС, чтобы настроить против Беларуси. Об этом Александр Лукашенко заявил 10 декабря во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Запад будет душить страны ЕАЭС, чтобы настроить против Беларуси. Об этом Александр Лукашенко заявил 10 декабря во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пандемия вновь вынуждает партнеров Евразийского экономического союза встречаться в онлайн-формате. У экранов – лидеры пяти стран-участниц, почетный председатель Высшего совета и бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, а также главы государств – наблюдателей Кубы и Узбекистана.
Юлия Алексеюк, СТВ:
Александр Лукашенко сегодня выразил надежду, что 2021 год станет последним для заочных встреч и политики наконец увидятся лично. Наш Президент высказался по ключевым вопросам в повестке дня ЕАЭС, а также предостерег коллег – давление Запада нарастает. Уже замечены попытки дискредитировать Беларусь в глазах экономических партнеров. Поддаваться на эти провокации нельзя.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы должны понимать, что Соединенные Штаты и коллективный Запад, как мы называем, от своей политики не уйдут, им нужны поводы для давления на нашу братскую Россию и на нас в том числе. Вот, очередной повод нашли: беженцы, вопрос беженцев – знаете, что не мы породили эту проблему, в том числе и не вы, бывшие постсоветские республики, но это используется как предлог для давления прежде всего на Беларусь. Мы, конечно, пока в разной степени подвержены этому давлению, я имею в виду присутствующих глав государств, республик. Но этот процесс будет нарастать. Мы обладаем информацией, что уже и в ваши министерства иностранных дел пошли визитеры из западных стран и Соединенных Штатов Америки, уговаривая вас подключиться к давлению на Республику Беларусь. Вы знаете, что введен пятый пакет санкций уже против Беларуси, говорят, что готовят и шестой, и седьмой, и неизвестно, сколько будет. Это экономическое давление для удушения Беларуси, для смены, как они прямо уже говорят, не только власти, но и государственного строя в Республике Беларусь. Вы видите, нам приходится противостоять всему этому. Поэтому я прежде всего благодарю нашу Россию за поддержку в этом плане и всех глав государств, которые оказывают нам посильную поддержку.
Еще раз подчеркиваю: образно говоря, вас будут душить, настраивая против Беларуси, чтобы вы подключились к этим санкциям против нашей страны. Моя просьба, чтобы мы, не отвлекаясь на все эти просьбы, были вместе, потому что это давление будет нарастать. Давлением на Беларусь, Россию Запад не ограничится.
Я думаю, при встрече очно мы сможем обсудить некоторые проблемы, я смогу вас проинформировать о том, что происходит. Очевидно одно, что реальная цель Запада состоит в методичном уничтожении конкурентов. Эта ситуация наглядно продемонстрировала, что друзей у нас там нет, поэтому мы должны рассчитывать только на свои силы. И прав был, Нурсултан Абишевич, который говорил о самодостаточности нашего союза. Мы можем себя обеспечить всем необходимым.
Между тем интеграционный потенциал экономического альянса не вызывает сомнений. Александр Лукашенко отметил: несмотря на сложную ситуацию на мировом рынке, в 2021 году общие результаты во внешней и взаимной торговле неплохие. Реализация стратегических направлений союза на пятилетку идет по плану. Продолжается работа по формированию общих рынков. Вопросы в этой сфере еще есть, в частности по рынкам газа, нефти и нефтепродуктов. Однако и они могут быть решены при слаженной работе партнеров и конструктивном продвижении экономической интеграции.