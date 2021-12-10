«Будет подписан второй большой протокол». Какие предложения внёс Президент на заседании стран ЕАЭС?

Новости Беларуси. Запад будет душить страны ЕАЭС, чтобы настроить против Беларуси. Об этом Александр Лукашенко заявил 10 декабря во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже замечены попытки дискредитировать нашу страну в глазах партнеров. Поддаваться на эти провокации нельзя, отметил белорусский лидер. Подробности у Евгения Пустового.

Логистическая нить вплетена в трансинтеграционный проект «Шелкового пути». Тому же способствует организация оптово-распределительных баз, а это, в свою очередь, обеспечивает продовольственную безопасность. В любом из пунктов – интересы и возможности Беларуси. И в этом интеграционном орнаменте, как в слуцком поясе, наш колорит. Предложение нашего Президента стало навигационным маяком этого саммита.