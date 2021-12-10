«Будет подписан второй большой протокол». Какие предложения внёс Президент на заседании стран ЕАЭС?
Новости Беларуси. Запад будет душить страны ЕАЭС, чтобы настроить против Беларуси. Об этом Александр Лукашенко заявил 10 декабря во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже замечены попытки дискредитировать нашу страну в глазах партнеров. Поддаваться на эти провокации нельзя, отметил белорусский лидер.
Подробности у Евгения Пустового.
Логистическая нить вплетена в трансинтеграционный проект «Шелкового пути». Тому же способствует организация оптово-распределительных баз, а это, в свою очередь, обеспечивает продовольственную безопасность. В любом из пунктов – интересы и возможности Беларуси. И в этом интеграционном орнаменте, как в слуцком поясе, наш колорит. Предложение нашего Президента стало навигационным маяком этого саммита.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Цифровизация перевозок сегодня полностью соответствует духу времени. Применение таких пломб позволит повысить уровень доверия в торговле между нашими странами, оптимизировать контрольные мероприятия на внутренних границах, увеличить транзитную привлекательность союза. Второе – на сегодняшнем заседании будет подписан второй большой протокол о внесении изменений в договор о союзе по широкому кругу вопросов: применение антидемпинговых мер по отношению к третьим странам, конкуренция и государственное ценовое регулирование, взимание косвенных налогов, механизм контроля за их уплатой, техническое регулирование и многое другое. Все, что продиктовано жизнью.
Читайте также:
«Высказываем нашу солидарность». Президент Кубы поддержал Лукашенко в противостоянии Западу
Лукашенко: «Хватит нам ориентироваться на западные памперсы и чипсы. Мы сами можем произвести даже это»
Садыр Жапаров лидерам стран ЕАЭС: необходимо активнее использовать во взаиморасчетах национальные валюты, а не иностранные