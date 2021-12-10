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«Будет подписан второй большой протокол». Какие предложения внёс Президент на заседании стран ЕАЭС?

10 декабря 2021 18:13
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Новости Беларуси. Запад будет душить страны ЕАЭС, чтобы настроить против Беларуси. Об этом Александр Лукашенко заявил 10 декабря во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже замечены попытки дискредитировать нашу страну в глазах партнеров. Поддаваться на эти провокации нельзя, отметил белорусский лидер.

Подробности у Евгения Пустового.

«Будет подписан второй большой протокол». Какие предложения внёс Президент на заседании стран ЕАЭС?-1

Логистическая нить вплетена в трансинтеграционный проект «Шелкового пути». Тому же способствует организация оптово-распределительных баз, а это, в свою очередь, обеспечивает продовольственную безопасность. В любом из пунктов – интересы и возможности Беларуси. И в этом интеграционном орнаменте, как в слуцком поясе, наш колорит. Предложение нашего Президента стало навигационным маяком этого саммита.

«Будет подписан второй большой протокол». Какие предложения внёс Президент на заседании стран ЕАЭС?-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Цифровизация перевозок сегодня полностью соответствует духу времени. Применение таких пломб позволит повысить уровень доверия в торговле между нашими странами, оптимизировать контрольные мероприятия на внутренних границах, увеличить транзитную привлекательность союза. Второе – на сегодняшнем заседании будет подписан второй большой протокол о внесении изменений в договор о союзе по широкому кругу вопросов: применение антидемпинговых мер по отношению к третьим странам, конкуренция и государственное ценовое регулирование, взимание косвенных налогов, механизм контроля за их уплатой, техническое регулирование и многое другое. Все, что продиктовано жизнью.

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# ЕАЭС # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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