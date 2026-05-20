Современные технологии для качественного лечения – как в Минске внедряют инновации в медицину

Современные технологии для быстрого обследования и качественного лечения. Именно такой подход практикуется в городской поликлинике № 42, которая стала настоящей экспериментальной площадкой для диагностики и реабилитации, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Татьяна Роля, жительница Минска: Новая, большая, много кабинетов, великолепное оборудование уже нового поколения. Это большой плюс. Мы благодарны.

Гематологические анализаторы экспертного класса проводят расширенный анализ крови. Это позволяет специалистам выявлять даже малейшие отклонения в иммунной системе пациента еще до появления первых симптомов.

От интеллектуальной навигационной системы до операционных. Инновационный потенциал для точного лечения в максимально комфортных условиях. Флагманский статус медучреждения подтверждается техническим оснащением лаборатории.

Ольга Мудрая, главный врач 42-й городской поликлиники:

В нашем учреждении есть отделение рентгенологическое, которое расположено на двух этажах. Имеется флюорограф, два рентгенаппарата и маммограф. У нас имеются два отделения, которые оснащены операционными. Это женская консультация и травмохирургическое отделение.

Новая поликлиника рассчитана на 850 посещений в смену. Наличие персонала и всех необходимых специалистов позволяет решать практически любые медицинские вопросы жителей микрорайона Восточный.