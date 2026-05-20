Сборная Беларуси по пляжному футболу победно начала выступление в новом сезоне Евролиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сегодня наши парни обыграли команду Турции. Подопечные испанского специалиста Николаса Альварадо активно вступили в борьбу и уже в первом тайме отправили в ворота соперников пять безответных мячей. Второй игровой отрезок прошел на равных – дружины по разу огорчили друг друга. Однако в заключительной трети преимущество было также на стороне земляков – на гол в исполнении оппонентов соотечественники ответили четырежды. Как итог, уверенная виктория – 10:2.

Дубли оформили Олег Гапон, Анатолий Рябко и Артемий Дрозд, по разу отличились Иван Константинов, Никита Чайковский, Егор Гордецкий и голкипер Михаил Августов.

Завтра отечественная сборная будет соперничать с Чехией, а в пятницу завершит предварительный этап поединком с португальцами. В одну вторую выйдут по две лучшие команды из каждой группы. В начале августа определятся восемь участников суперфинала, который состоится в сентябре в итальянском Виареджо.