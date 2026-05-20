Встретить лето в ярком убранстве – в Минске высадят более миллиона цветов

К лету столица наденет яркое убранство: на проспектах, в парках и скверах идет высадка цветов и кустарников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этом сезоне ландшафтные дизайнеры сделали ставку на многообразие форм и насыщенную палитру, чтобы превратить городские пространства в настоящие произведения садово-паркового искусства. Всего Минск украсят более миллиона цветов. Параллельно с цветами городские магистрали и жилые кварталы дополняют декоративными кустарниками. Спиреи, сирень и барбарис не только создают эстетический вид, но и служат природными фильтрами, защищая жилые зоны от шума и пыли.

Украшают не только главные проспекты столицы, но и небольшие улицы. Вдоль разделительных полос пестрят около 8 тысяч кашпо с цветами. Вместе с однолетними растениями высаживают и многолетники. До 30 базовых – в Беларуси напоминают о штрафах за сорванную сирень.

Екатерина Короткина, заместитель генерального директора УП «Минскзеленстрой»:

В первую очередь это в целях экономии бюджетных средств. Многолетние растения посадил, и они будут расти минимум 5 лет. А однолетние приходится закупать и заменять каждый год. Многолетники мы высаживаем на парковых территориях, где необходима пейзажная тематика. Преобладают у нас злаковые растения. Если это строгий объект, то, конечно, от однолетних цветочных растений никуда не денемся. Если это Стела, площадь Победы, нам нужен яркий, моментальный акцент. График высадки строго расписан: первыми на городские клумбы отправляются самые выносливые виды. Теплолюбивые же сорта – такие как бегонии, колеусы и нежные сурфинии – пока ждут своей очереди в тепличных хозяйствах. Особое внимание специалисты уделяют «науке соседства».