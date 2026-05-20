Встретить лето в ярком убранстве – в Минске высадят более миллиона цветов
К лету столица наденет яркое убранство: на проспектах, в парках и скверах идет высадка цветов и кустарников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этом сезоне ландшафтные дизайнеры сделали ставку на многообразие форм и насыщенную палитру, чтобы превратить городские пространства в настоящие произведения садово-паркового искусства.
Всего Минск украсят более миллиона цветов. Параллельно с цветами городские магистрали и жилые кварталы дополняют декоративными кустарниками. Спиреи, сирень и барбарис не только создают эстетический вид, но и служат природными фильтрами, защищая жилые зоны от шума и пыли.
Украшают не только главные проспекты столицы, но и небольшие улицы. Вдоль разделительных полос пестрят около 8 тысяч кашпо с цветами. Вместе с однолетними растениями высаживают и многолетники.
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Екатерина Короткина, заместитель генерального директора УП «Минскзеленстрой»:
В первую очередь это в целях экономии бюджетных средств. Многолетние растения посадил, и они будут расти минимум 5 лет. А однолетние приходится закупать и заменять каждый год. Многолетники мы высаживаем на парковых территориях, где необходима пейзажная тематика. Преобладают у нас злаковые растения. Если это строгий объект, то, конечно, от однолетних цветочных растений никуда не денемся. Если это Стела, площадь Победы, нам нужен яркий, моментальный акцент.
График высадки строго расписан: первыми на городские клумбы отправляются самые выносливые виды. Теплолюбивые же сорта – такие как бегонии, колеусы и нежные сурфинии – пока ждут своей очереди в тепличных хозяйствах. Особое внимание специалисты уделяют «науке соседства».
Светлана Романюк, цветовод Минского парниково-тепличного комбината:
Виолы с сурфиниями вы не посадите, потому что виола очень прихотливая, а сурфиния если даже подсохнет, ее увлажнить, и она снова оживает. Каждую культуру нужно смотреть, подходят они по посадке или нет.
Цветы будут радовать жителей Минска до осени. После их сменят хризантемы. А с наступлением первых заморозков специалисты высадят хвойные.