Президент призывает сохранять приверженность общему рынку на пространстве ЕАЭС.
В числе ключевых приоритетов названы создание сквозных технологических цепочек от науки до серийного производства, внедрение цифровой логистики и защита внутреннего рынка союза.
На заседании межправительственного совета обсудили 15 важнейших вопросов: от укрепления внутренних экономических связей и кооперации в сфере АПК до масштабного развития логистических коридоров.
Президент Беларуси встретился с главами правительственных делегаций ЕАЭС.
Такое решение принято по итогам сегодняшней встречи глав правительств стран ЕАЭС в Минске.
Президент открыто обозначил: мы никогда не были предателями. Хотя и у Александра Лукашенко лично есть свое понимание отдельных аспектов конфликта в Украине, но мы всегда будем привержены нашему общему курсу.
По итогам 2025 года взаимный товарооборот между странами превысил 200 миллионов долларов. Для его увеличения бизнесу двух стран необходимо перейти от стандартной торговли к глубокой интеграции и совместным инвестпроектам.
Один из приоритетов – цифровизация экономики. Речь идет о выпуске элементной базы, создании дата-центров, развитии энергетики и искусственного интеллекта.
Главы правительств и правительства в основном занимаются вопросами экономики, но без взаимопонимания на политическом уровне сложно искать консенсус. Потому Александр Лукашенко посчитал необходимым проговорить острые моменты.
Приоритет для бизнеса Евразии – поиск новых партнеров.
В этом году масштабный форум стал ключевой площадкой для промышленной кооперации и интеграции на пространстве ЕАЭС и СНГ.
В Национальном аэропорту Минск его встретил глава белорусского правительства Александр Турчин.
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