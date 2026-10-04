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Новости по тегу #ЕАЭС

Интеграция без иллюзий: какой должна быть евразийская стратегия – позиция Беларуси
04 октября 2026 16:39

Интеграция без иллюзий: какой должна быть евразийская стратегия – позиция Беларуси

Беларусь призвала перейти к интеграции нового типа и перезагрузить промышленную кооперацию в ЕАЭС
03 октября 2026 07:51

Беларусь призвала перейти к интеграции нового типа и перезагрузить промышленную кооперацию в ЕАЭС

Что обсуждали премьер-министры стран ЕАЭС в Минске? Главное
02 октября 2026 17:05

Что обсуждали премьер-министры стран ЕАЭС в Минске? Главное

«Для Беларуси это хорошие объемы». Лукашенко поделился планами на экспорт сельхозпродукции
02 октября 2026 16:48

«Для Беларуси это хорошие объемы». Лукашенко поделился планами на экспорт сельхозпродукции

Следующее заседание Евразийского межправсовета пройдет в декабре в Москве
02 октября 2026 13:45

Следующее заседание Евразийского межправсовета пройдет в декабре в Москве

«Мы никогда не были предателями» – Лукашенко об общем курсе Беларуси с Россией
02 октября 2026 13:43

«Мы никогда не были предателями» – Лукашенко об общем курсе Беларуси с Россией

Цель – 500 млн долларов товарооборота! Беларусь и Кыргызстан обсудили активизацию сотрудничества
02 октября 2026 12:12

Цель – 500 млн долларов товарооборота! Беларусь и Кыргызстан обсудили активизацию сотрудничества

От АПК до логистики: какие сферы экономики обсуждают главы правительств на межправсовете в Минске?
02 октября 2026 10:57

От АПК до логистики: какие сферы экономики обсуждают главы правительств на межправсовете в Минске?

Лукашенко на встрече с главами делегаций ЕАЭС назвал экономику главным приоритетом
02 октября 2026 10:37

Лукашенко на встрече с главами делегаций ЕАЭС назвал экономику главным приоритетом

Александр Турчин выступил на пленарной сессии в рамках форума «ИННОПРОМ. Беларусь»
01 октября 2026 17:20

Александр Турчин выступил на пленарной сессии в рамках форума «ИННОПРОМ. Беларусь»

Беларусь и Казахстан планируют подписать серию соглашений на выставке «ИННОПРОМ» в Минске
01 октября 2026 08:56

Беларусь и Казахстан планируют подписать серию соглашений на выставке «ИННОПРОМ» в Минске

Премьер-министр Казахстана прибыл в Беларусь с официальным визитом
30 сентября 2026 19:50

Премьер-министр Казахстана прибыл в Беларусь с официальным визитом