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Александра Саснович вышла в финал Открытого чемпионата Франции

20 мая 2026 17:39
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Александра Саснович вышла в финал квалификации второго в сезоне турнира серии «Большого шлема» – Открытого чемпионата Франции, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В поединке второго круга отбора белорусская теннисистка обыграла хозяйку кортов – Осеан Доден. У девушек солидная разница в мировом рейтинге, землячка опережает свою визави почти на четыре сотни пунктов. Это во многом и предопределило исход дуэли – наша спортсменка полностью контролировала ход встречи, действовала уверенно и практически не оставила шансов своей оппонентке.

Как итог, виктория в двух сетах с результатом 6:1; 6:0. Для разгрома Александре потребовалось всего 53 минуты.

# Теннис

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