«Создание и развитие евразийских коридоров». Президент Казахстана обозначил перспективы транспортной политики ЕАЭС

Новости Беларуси. Запад будет душить страны ЕАЭС, чтобы настроить против Беларуси. Об этом Александр Лукашенко заявил 10 декабря во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча прошла в онлайн-формате.

Положительное влияние – благодаря устраненным барьерам в торговле и услугами. За пять лет ушли в историю 54 барьера из более 80 существующих. Плюсы и у госпредприятий, и у бизнеса. Предложение Бишкека – создать методологию по устранению этих самых барьеров. Против препятствий всегда выступал Минск. Большинство президентов цитируют условный белорусский катехизис интеграции. Это и промышленная интеграция, и цифровизация. Тренд ЕАЭС – работа без границ и путешествия без коронавируса. Отдельная тема – зеленый свет для единого пути транспортной сферы.