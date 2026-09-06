Новости по тегу #Садыр Жапаров

Для Беларуси это был первый саммит в качестве полноправного члена «шанхайской семьи».
Среди ключевых практических инициатив белорусского лидера – также скорейший запуск единого безопасного цифрового пространства и Универсального центра ШОС по противодействию угрозам.
Президент Беларуси представит позицию Минска по ключевым вызовам и озвучит конкретные предложения по укреплению «шанхайского духа» в условиях глобальной нестабильности.
Развитие отношений между Минском и Бишкеком, актуальные вопросы международной повестки – эти темы были в центре внимания на встрече с Садыром Жапаровым.
Люди будут оценивать нашу работу не по количеству договоров и нормативных актов. А исключительно по тому, есть ли от них реальная польза, оправдывает ли Союз ожидания граждан и бизнеса.
Общая Победа и память о том, ценой каких потерь был достигнут общий триумф, объединяет народы Евразийского экономического союза.
Садыр Жапаров поздравил Александра Лукашенко с уверенной победой на выборах Президента Беларуси.
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