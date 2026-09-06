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Новости по тегу #Садыр Жапаров

Как Бишкекская декларация изменит баланс сил? Итоги саммита ШОС
06 сентября 2026 16:43

Как Бишкекская декларация изменит баланс сил? Итоги саммита ШОС

Беларусь предлагает ШОС стать ключевой опорой стабильности в Евразии. Главное с саммита в Бишкеке
01 сентября 2026 17:02

Беларусь предлагает ШОС стать ключевой опорой стабильности в Евразии. Главное с саммита в Бишкеке

Александр Лукашенко принимает участие в саммите ШОС в Бишкеке
01 сентября 2026 04:44

Александр Лукашенко принимает участие в саммите ШОС в Бишкеке

Глава МИД Беларуси провел встречу с Президентом Кыргызстана
23 июля 2026 17:14

Глава МИД Беларуси провел встречу с Президентом Кыргызстана

«Не сделаем – превратимся в прозаседавшихся». Лукашенко призвал повысить эффективность ЕАЭС
29 мая 2026 17:50

«Не сделаем – превратимся в прозаседавшихся». Лукашенко призвал повысить эффективность ЕАЭС

Память о войне священна! Лидеры стран ЕАЭС о вкладе народов в Великую Победу
26 июня 2025 16:03

Память о войне священна! Лидеры стран ЕАЭС о вкладе народов в Великую Победу

Лукашенко провёл телефонный разговор с Президентом Кыргызстана
27 января 2025 17:19

Лукашенко провёл телефонный разговор с Президентом Кыргызстана

Лукашенко провёл встречу с президентом Таджикистана Рахмоном
22 ноября 2023 20:07

Лукашенко провёл встречу с президентом Таджикистана Рахмоном

Лидеры стран ОДКБ начинают прибывать в Минск для участия в сессии Совета коллективной безопасности
22 ноября 2023 13:58

Лидеры стран ОДКБ начинают прибывать в Минск для участия в сессии Совета коллективной безопасности

Состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и Кыргызстана
23 января 2023 12:44

Состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и Кыргызстана

Дипотношениям между Беларусью, Туркменистаном, Узбекистаном и Кыргызстаном – 30 лет. Лукашенко направил поздравления
21 января 2023 07:34

Дипотношениям между Беларусью, Туркменистаном, Узбекистаном и Кыргызстаном – 30 лет. Лукашенко направил поздравления

Садыр Жапаров: «Нам удалось избежать дефицита продовольствия»
09 декабря 2022 17:22

Садыр Жапаров: «Нам удалось избежать дефицита продовольствия»