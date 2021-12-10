Лукашенко: «Хватит нам ориентироваться на западные памперсы и чипсы. Мы сами можем произвести даже это»

Новости Беларуси. Запад будет душить страны ЕАЭС, чтобы настроить против Беларуси. Об этом Александр Лукашенко заявил 10 декабря во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже замечены попытки дискредитировать нашу страну в глазах партнёров. Поддаваться на эти провокации нельзя, отметил белорусский лидер.

Встреча прошла в онлайн-формате. Стороны обсудили реализацию стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Потенциал экономического альянса не вызывает сомнений. Продолжается работа по формированию общих рынков. Впечатляет и товарооборот. К слову, сегодня лидеры проголосовали и еще за одно предложение Минска. Положение о навигационных пломбах для отслеживания перевозок. Подробности у Евгения Пустового.