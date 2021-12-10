Прямой эфир

Лукашенко: «Хватит нам ориентироваться на западные памперсы и чипсы. Мы сами можем произвести даже это»

10 декабря 2021 17:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Запад будет душить страны ЕАЭС, чтобы настроить против Беларуси. Об этом Александр Лукашенко заявил 10 декабря во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже замечены попытки дискредитировать нашу страну в глазах партнёров. Поддаваться на эти провокации нельзя, отметил белорусский лидер.  

Лукашенко: «Хватит нам ориентироваться на западные памперсы и чипсы. Мы сами можем произвести даже это»-1

Встреча прошла в онлайн-формате. Стороны обсудили реализацию стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Потенциал экономического альянса не вызывает сомнений. Продолжается работа по формированию общих рынков. Впечатляет и товарооборот. К слову, сегодня лидеры проголосовали и еще за одно предложение Минска. Положение о навигационных пломбах для отслеживания перевозок.  

Подробности у Евгения Пустового.  

Лукашенко: «Хватит нам ориентироваться на западные памперсы и чипсы. Мы сами можем произвести даже это»-4

Локдаун, пандемия. Сколько ни стращай. Но денег в бюджете от этого больше не станет. В таких условиях экономической блокады мирового уровня ЕАЭС показал себя с лучшей стороны.  

Лукашенко: «Хватит нам ориентироваться на западные памперсы и чипсы. Мы сами можем произвести даже это»-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
И второй вопрос, который мне очень понравился, – это импортозамещение. Хватит нам ориентироваться на западные памперсы и чипсы. Мы сами можем произвести даже это.  

Читайте также:  

Александр Лукашенко: «Реальная цель Запада состоит в методичном уничтожении конкурентов»  

«Высказываем нашу солидарность». Президент Кубы поддержал Лукашенко в противостоянии Западу  

Саммит ЕАЭС проходит под председательством Казахстана. Что говорили Токаев и Назарбаев на открытии?  

# Государственная политика в области импортозамещения # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Саммит ЕАЭС проходит под председательством Казахстана. Что говорили Токаев и Назарбаев на открытии?
10 декабря 2021 17:31

Саммит ЕАЭС проходит под председательством Казахстана. Что говорили Токаев и Назарбаев на открытии?

Можно выразить агрессию, страсть, нежность. Танцовщица рассказала, в чём секрет танго
10 декабря 2021 17:26

Можно выразить агрессию, страсть, нежность. Танцовщица рассказала, в чём секрет танго

Двигаться мне больнее, чем танцевать. Как занятия танцами помогли девушке с ДЦП в реабилитации?
10 декабря 2021 17:23

Двигаться мне больнее, чем танцевать. Как занятия танцами помогли девушке с ДЦП в реабилитации?