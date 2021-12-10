«Я могу танцевать столько, сколько мне хочется». А можно в 59 лет стать балериной?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

Лариса, вы в танцы пришли довольно-таки в позднем возрасте, я не побоюсь этого слова. Расскажите, что подстегнуло вот так изменить свою жизнь?

Лариса Горельская, танцор-любитель в направлении Pro-Am:

Дело в том, что пришла я в бальные танцы благодаря, как, наверное, часто это бывает, его величеству случаю. Уже будучи достаточно взрослой девушкой, закончив активную трудовую деятельность, вырастив сына, который уже жил отдельно. Я все время искала, чем бы таким вот заниматься. Я достаточно поздно становилась на роликовые коньки, горные лыжи. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

И вот вы пришли в танцы.

Лариса Горельская:

И просто я однажды ехала по проспекту и увидела растяжку: танцевально-спортивный клуб приглашает на пробные занятия в группу взрослых бальных танцев. И вот тут как-то я ехала: продолжая рулить, сама понимаю, что вот – это то, о чем я мечтала, собственно говоря, всю свою жизнь. Когда-то я была маленькой девочкой, я хотела стать балериной. Но в силу определенных причин, я не только не стала, просто не занималась никогда и ничем. Несколько лет, уже будучи студенткой университета, я занималась народными танцами. Но, как оказалось впоследствии, это мне сегодня мешает больше, чем помогает. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Каждая девочка с раннего возраста мечтает стать балериной. А вот вы, Светлана, эту мечту реализовали в 59 лет. Такое завидное упорство. Расскажите, как вы все-таки к этому пришли. Когда уже все отдыхать хотят, вы решили заново начать. Алена Родовская:

Тем более это балет. Это же не просто что-то легкое.

Светлана Брыкина, возрастная модель, балерина:

Да, вот как сказали здесь девочки, это мечта многих девочек маленьких – быть балериной. У меня, конечно, не складывалось. Это только была маленькая-маленькая мечта. Потому что это была музыкальная школа, куда отдавали родители своих детей. Естественно, никаких студий, никаких школ в то время не было. И это очень глубоко во мне было. У меня был один момент, и бальными танцами я занималась. Думала, может быть, в этом я себя найду. Я была инструктором фитнеса, думала, там себя найду. Но мне всегда говорили, что излишне хореографична. Знаете, как вот в спорте надо – так ручку, а у меня вот так ручка. Опять же, какой-то случай. Хотя я знала, что на Западе – часто мы видим эти ролики – в Европе взрослые люди занимаются балетом. Но я никогда не думала, что, например, я увижу какое-то объявление или рекламу. И тоже совершенно случайно вдруг мне выскакивает вот такое объявление о том, что есть школа с хореографическим уклоном, есть танец классический. И я оказалась в этой школе. Это как раз мне было значит 58 лет. Я к ним пришла, открыла дверь и сказала: «Я ваша».

Екатерина Забенько:

Они такие: «Поднимайте ногу до потолка». Светлана Брыкина:

А преподаватель сказал: «Что же вы знаете?» А в это время я вижу: у станка стоят, работают мальчики, девочки. Алена Родовская:

С самого раннего детства они стоят и работают. Светлана Брыкина:

Но это была школа уже для тех, кто хотел бы. Девочки там 25-ти, может быть, студенты. До 30-ти. Елена Кругликова:

А вам не сложно, ведь в балете такая серьезная нагрузка?

Светлана Брыкина:

Нагрузка, конечно, хорошая. И первые вот эти уроки, которые я вместе со всеми вставала, у меня очень болели руки. Потому что держать руки целый час – очень тяжело. Болела спина. Потому что мы, в общем-то, привыкли ходить – то налево упадешь, то направо упадешь. А здесь нужно держать спину. Алена Родовская:

У профессиональных же танцоров есть свои болезни. Это часто что? Колени, которые вылетают. Извините меня, в 59 лет прийти, пожертвовать своим физическим здоровьем. Как вообще получается? Светлана Брыкина:

Я в 58 вместе встала к станку с учениками. Когда 59 лет я уже отметила, у меня случился конкурс красоты. Мне нужен был творческий номер. Это явилось тем, наверное, толчком, когда нужно было показать себя творчески. Букеты я делаю – думаю, флористов будет много. Пеку пироги – таких тоже будет много претендентов.