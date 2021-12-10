«Высказываем нашу солидарность». Президент Кубы поддержал Лукашенко в противостоянии Западу

Новости Беларуси. Запад будет душить страны ЕАЭС, чтобы настроить против Беларуси. Об этом Александр Лукашенко заявил 10 декабря во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча прошла в онлайн-формате.
Большой Китай, ШОС, Союз тюркских народов, суверенные страны Европы – всем дверь открыта, причем дипломатично доступна разноуровневая интеграция. С июля в зону свободной торговли ЕАЭС вошла Сербия, не против и Иран. Узбекистан и Куба – наблюдатели. Евразийская пятерка может стать большой семеркой. Тем более, что даже в политических вопросах согласие.
Мигель Диас-Канель, президент Кубы:
Мы высказываем нашу солидарность и поддержку Республике Беларусь и ее Президенту, господину Лукашенко, в попытках противостоять попыткам Запада дестабилизировать ситуацию в стране. Мы также присоединяемся к усилиям президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в попытках остановить продвижение НАТО к границам России.
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