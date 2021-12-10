«Высказываем нашу солидарность». Президент Кубы поддержал Лукашенко в противостоянии Западу

Новости Беларуси. Запад будет душить страны ЕАЭС, чтобы настроить против Беларуси. Об этом Александр Лукашенко заявил 10 декабря во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча прошла в онлайн-формате.

Большой Китай, ШОС, Союз тюркских народов, суверенные страны Европы – всем дверь открыта, причем дипломатично доступна разноуровневая интеграция. С июля в зону свободной торговли ЕАЭС вошла Сербия, не против и Иран. Узбекистан и Куба – наблюдатели. Евразийская пятерка может стать большой семеркой. Тем более, что даже в политических вопросах согласие.