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«Высказываем нашу солидарность». Президент Кубы поддержал Лукашенко в противостоянии Западу

10 декабря 2021 17:38
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Новости Беларуси. Запад будет душить страны ЕАЭС, чтобы настроить против Беларуси. Об этом Александр Лукашенко заявил 10 декабря во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча прошла в онлайн-формате.

«Высказываем нашу солидарность». Президент Кубы поддержал Лукашенко в противостоянии Западу-1

Большой Китай, ШОС, Союз тюркских народов, суверенные страны Европы – всем дверь открыта, причем дипломатично доступна разноуровневая интеграция. С июля в зону свободной торговли ЕАЭС вошла Сербия, не против и Иран. Узбекистан и Куба – наблюдатели. Евразийская пятерка может стать большой семеркой. Тем более, что даже в политических вопросах согласие.

«Высказываем нашу солидарность». Президент Кубы поддержал Лукашенко в противостоянии Западу-4

Мигель Диас-Канель, президент Кубы:
Мы высказываем нашу солидарность и поддержку Республике Беларусь и ее Президенту, господину Лукашенко, в попытках противостоять попыткам Запада дестабилизировать ситуацию в стране. Мы также присоединяемся к усилиям президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в попытках остановить продвижение НАТО к границам России.

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# Евразийский союз # общество # Александр Лукашенко # Мигель Диас-Канель # Владимир Путин # Фотофакт

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