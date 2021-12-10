Саммит ЕАЭС проходит под председательством Казахстана. Что говорили Токаев и Назарбаев на открытии?

Новости Беларуси. Запад будет душить страны ЕАЭС, чтобы настроить против Беларуси. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня, 10 декабря, во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Запад будет душить страны ЕАЭС, чтобы настроить против Беларуси. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня, 10 декабря, во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Встреча прошла в онлайн-формате. Стороны обсудили реализацию стратегических направлений развития Евразийской Экономической интеграции до 2025 года. Потенциал экономического альянса не вызывает сомнений.
Подробности у Евгения Пустового.
В 2021 году в ЕАЭС председательствует Казахстан, поэтому президент Токаев модерировал саммит. Видимо, немного волновался. И давая слово почетному председателю Высшего Евразийского экономического совета, первому президенту Казахстана, еще и автору евразийской интеграции, оговорился.
Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана:
А сейчас я имею честь предоставить слово почетному председателю Высшего Евразийского экономического совета, первому президенту Республики Казахстан, Нурсултану Абишевичу Назарбаеву.
Нурсултан Назарбаев, почетный председатель Высшего Евразийского экономического совета:
Я искренне рад приветствовать вас на заседании Высшего Экономического союза, хотя бы так лицезреть, потому что давно не видел вас, соскучился, и видеть вас здоровыми и красивыми.
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