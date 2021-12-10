Саммит ЕАЭС проходит под председательством Казахстана. Что говорили Токаев и Назарбаев на открытии?

Новости Беларуси. Запад будет душить страны ЕАЭС, чтобы настроить против Беларуси. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня, 10 декабря, во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встреча прошла в онлайн-формате. Стороны обсудили реализацию стратегических направлений развития Евразийской Экономической интеграции до 2025 года. Потенциал экономического альянса не вызывает сомнений. Подробности у Евгения Пустового. В 2021 году в ЕАЭС председательствует Казахстан, поэтому президент Токаев модерировал саммит. Видимо, немного волновался. И давая слово почетному председателю Высшего Евразийского экономического совета, первому президенту Казахстана, еще и автору евразийской интеграции, оговорился.