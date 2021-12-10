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Саммит ЕАЭС проходит под председательством Казахстана. Что говорили Токаев и Назарбаев на открытии?

10 декабря 2021 17:31
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Новости Беларуси. Запад будет душить страны ЕАЭС, чтобы настроить против Беларуси. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня, 10 декабря, во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Саммит ЕАЭС проходит под председательством Казахстана. Что говорили Токаев и Назарбаев на открытии?-1

Встреча прошла в онлайн-формате. Стороны обсудили реализацию стратегических направлений развития Евразийской Экономической интеграции до 2025 года. Потенциал экономического альянса не вызывает сомнений.  

Подробности у Евгения Пустового.

В 2021 году в ЕАЭС председательствует Казахстан, поэтому президент Токаев модерировал саммит. Видимо, немного волновался. И давая слово почетному председателю Высшего Евразийского экономического совета, первому президенту Казахстана, еще и автору евразийской интеграции, оговорился.  

Саммит ЕАЭС проходит под председательством Казахстана. Что говорили Токаев и Назарбаев на открытии?-4

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана:  
А сейчас я имею честь предоставить слово почетному председателю Высшего Евразийского экономического совета, первому президенту Республики Казахстан, Нурсултану Абишевичу Назарбаеву.

Саммит ЕАЭС проходит под председательством Казахстана. Что говорили Токаев и Назарбаев на открытии?-7

Нурсултан Назарбаев, почетный председатель Высшего Евразийского экономического совета:  
Я искренне рад приветствовать вас на заседании Высшего Экономического союза, хотя бы так лицезреть, потому что давно не видел вас, соскучился, и видеть вас здоровыми и красивыми.  

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Саммит ЕАЭС проходит под председательством Казахстана. Что говорили Токаев и Назарбаев на октрытии?

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# ЕАЭС # общество # Нурсултан Назарбаев # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Касым-Жомарт Токаев # Фотофакт

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