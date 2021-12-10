Лукашенко на саммите ЕАЭС: считаю необходимым акцентировать внимание на взаимодействии с Китаем, развивать экспорт

Новости Беларуси. Запад будет душить страны ЕАЭС, чтобы настроить против Беларуси. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня, 10 декабря, во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По дороге с ЕАЭС не только государствам-учредителям. Евразийская интеграция не должна ностальгировать по историческим границам и рамкам Советского Союза. ЕАЭС – это другое. О выруливании на международный трек говорит белорусский лидер.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На международном треке в соответствии с основными направлениями международной деятельности союза на 2022 год, которые нам предстоит сегодня утвердить, предлагаю сосредоточиться на нескольких ключевых вопросах. Наша совместная работа на внешнем контуре и деятельность комиссий должны быть, на наш взгляд, ориентированы прежде всего на решение практических задач развития экспорта товаров и услуг. И Китай здесь занимает особое место. Считаю необходимым акцентировать внимание на взаимодействии с этой страной в рамках сопряжения планов развития ЕАЭС, инициативы «Один пояс – один путь» и соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве 2018 года.

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