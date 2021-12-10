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Лукашенко на саммите ЕАЭС: считаю необходимым акцентировать внимание на взаимодействии с Китаем, развивать экспорт

10 декабря 2021 18:45
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Новости Беларуси. Запад будет душить страны ЕАЭС, чтобы настроить против Беларуси. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня, 10 декабря, во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лукашенко на саммите ЕАЭС: считаю необходимым акцентировать внимание на взаимодействии с Китаем, развивать экспорт -1

Встреча прошла в онлайн-формате. Стороны обсудили реализацию стратегических направлений развития Евразийской Экономической интеграции до 2025 года. Потенциал экономического альянса не вызывает сомнений.  

Подробности у Евгения Пустового.  

По дороге с ЕАЭС не только государствам-учредителям. Евразийская интеграция не должна ностальгировать по историческим границам и рамкам Советского Союза. ЕАЭС – это другое. О выруливании на международный трек говорит белорусский лидер.  

Лукашенко на саммите ЕАЭС: считаю необходимым акцентировать внимание на взаимодействии с Китаем, развивать экспорт -4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
На международном треке в соответствии с основными направлениями международной деятельности союза на 2022 год, которые нам предстоит сегодня утвердить, предлагаю сосредоточиться на нескольких ключевых вопросах. Наша совместная работа на внешнем контуре и деятельность комиссий должны быть, на наш взгляд, ориентированы прежде всего на решение практических задач развития экспорта товаров и услуг. И Китай здесь занимает особое место. Считаю необходимым акцентировать внимание на взаимодействии с этой страной в рамках сопряжения планов развития ЕАЭС, инициативы «Один пояс – один путь» и соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве 2018 года.  

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# ЕАЭС # Экономика # Нурсултан Назарбаев # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Касым-Жомарт Токаев # Садыр Жапаров # Фотофакт

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