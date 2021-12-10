Лукашенко на саммите ЕАЭС: считаю необходимым акцентировать внимание на взаимодействии с Китаем, развивать экспорт

Новости Беларуси. Запад будет душить страны ЕАЭС, чтобы настроить против Беларуси. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня, 10 декабря, во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Запад будет душить страны ЕАЭС, чтобы настроить против Беларуси. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня, 10 декабря, во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Встреча прошла в онлайн-формате. Стороны обсудили реализацию стратегических направлений развития Евразийской Экономической интеграции до 2025 года. Потенциал экономического альянса не вызывает сомнений.
Подробности у Евгения Пустового.
По дороге с ЕАЭС не только государствам-учредителям. Евразийская интеграция не должна ностальгировать по историческим границам и рамкам Советского Союза. ЕАЭС – это другое. О выруливании на международный трек говорит белорусский лидер.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
На международном треке в соответствии с основными направлениями международной деятельности союза на 2022 год, которые нам предстоит сегодня утвердить, предлагаю сосредоточиться на нескольких ключевых вопросах. Наша совместная работа на внешнем контуре и деятельность комиссий должны быть, на наш взгляд, ориентированы прежде всего на решение практических задач развития экспорта товаров и услуг. И Китай здесь занимает особое место. Считаю необходимым акцентировать внимание на взаимодействии с этой страной в рамках сопряжения планов развития ЕАЭС, инициативы «Один пояс – один путь» и соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве 2018 года.
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