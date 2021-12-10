«В сегодняшний 5D можно было сходить лет 250-300 назад». Чем театр Радзивиллов удивлял зрителя?

Новости Беларуси. Не только Пане Коханку любил знатно покутить. Другие Радзивиллы тоже с размахом отмечали Рождество. А Антоний Альбрехт судя по всему еще и тщательно планировал. Сегодня представить, как это было, можно в уютном кабинете князя. Обстановка, кстати, максимально аутентичная. Здесь можно увидеть сохранившуюся оригинальную радзивилловскую мебель 19 века, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Яна Шипко, корреспондент:

Рождество во все времена – это ожидание чуда. Щедрые Радзивиллы дарили праздник и несвижским ребятишкам. Местных детей они приглашали в свой городской дом и, конечно, без подарков и угощений не обходилось.

Во время зимних праздников проходили и показы спектаклей несвижского комедихауса. Так называлось помещение для театра уже упомянутой нами Франтишки Уршули Радзивилл. Пожалуй, это было самое фееричное развлечение на то время. Княгиня была не только инициатором создания первого на белорусских землях театра, но и автором оригинального репертуара. Ее муж Пане Коханку особенно любил «пекные» комедии супруги. Кстати, свои сочинения Уршуля в основном посвящала супругу. А в своих пьесах поднимала темы нравственности и добра.

Алла Никитенко, экскурсовод первой категории историко-культурного музея-заповедника «Несвиж»:

Перед вами макет его сцены, глядя на него, мы можем с вами понять, насколько это было сложное техническое сооружение. За счет работы верхней машинерии, боковой, нижней артисты спускались сверху, зависали, парили над сценой и могли даже провалиться под пол, потому что он на 70 % состоял из разного рода люков и даже лифтов. На заднике сцены находятся пять призм тиларий, на каждой стороне призмы находится определенный рисунок и когда их трижды поворачивали вокруг своей оси, рисунок совмещался, было ощущение смены платья достаточно быстро. Что касается шумовых машин, вот здесь вверху машина-резонатор, она издавала звуки грома, в деревянный короб насыпали камни, когда его переворачивали из стороны в сторону, камни пересыпались, бились друг о друга, о борта этого короба, было ощущение, что гремел гром, но реконструкцию делать не стали, судя по всему, чтобы наших гостей не пугать.

Но вот ветер и дождь вполне можем сейчас послушать. Думаю, с учетом приближения рождественских праздников здесь можно не просто ветер сильный ощутить, но и даже приближение пурги.