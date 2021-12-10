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Путин: объём товарооборота в странах ЕАЭС превысил показатель доковидного 2019 года

10 декабря 2021 18:10
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Новости Беларуси. Запад будет душить страны ЕАЭС, чтобы настроить против Беларуси. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня, 10 декабря, во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча прошла в онлайн-формате. Стороны обсудили реализацию стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Потенциал экономического альянса не вызывает сомнений.  

Подробности у Евгения Пустового.  

Путин: объём товарооборота в странах ЕАЭС превысил показатель доковидного 2019 года-1

Владимир Путин, президент России:  
В этот сложный период времени для всей мировой экономики, для наших экономик тоже, мы видим, что совместными усилиями в последние годы удалось нарастить взаимную торговлю, несмотря ни на какие трудности. За 9 месяцев текущего года объем товарооборота между государствами-членами союза, Касым-Жомарт Кемелевич сказал, по их данным, где-то на 16 % вырос, по нашей статистике – на 10 %, превысил аналогичный показатель доковидного 2019 года. Ну, это хороший показатель.  

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# ЕАЭС # Экономика # Нурсултан Назарбаев # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Касым-Жомарт Токаев # Садыр Жапаров # Фотофакт

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