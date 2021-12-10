Путин: объём товарооборота в странах ЕАЭС превысил показатель доковидного 2019 года

Новости Беларуси. Запад будет душить страны ЕАЭС, чтобы настроить против Беларуси. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня, 10 декабря, во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча прошла в онлайн-формате. Стороны обсудили реализацию стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Потенциал экономического альянса не вызывает сомнений.

Владимир Путин, президент России:

В этот сложный период времени для всей мировой экономики, для наших экономик тоже, мы видим, что совместными усилиями в последние годы удалось нарастить взаимную торговлю, несмотря ни на какие трудности. За 9 месяцев текущего года объем товарооборота между государствами-членами союза, Касым-Жомарт Кемелевич сказал, по их данным, где-то на 16 % вырос, по нашей статистике – на 10 %, превысил аналогичный показатель доковидного 2019 года. Ну, это хороший показатель.

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