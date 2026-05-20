Григорий Азаренок, СТВ:

Посмотрите, снова все дороги, все пути привели в Беларусь. Очень насыщенные духовно выходные. Сразу после Великих Победных Дней – День символов, а потом огромный фестиваль на тысячи человек в «Чижовка-Арене» во главе с самым известным американским протестантским пастором. Понятно, что это еще один канал связи с Трампом.

Понятно, что Батька выполняет главную для всех нас задачу – мир сохранить. И вот корежит Зеленского. И вот его маньяк, руководитель беспилотных систем Мадьяр, который лично убивал мирных жителей, лично уничтожил бабушку, что на коленях стояла и молилась, угрожает убить Президента. На Батьку квакает Кулеба, жена которого предлагала греться женщинам вибраторами. Ополоумевший глава МИД Литвы предлагает Европе напасть на Калининград.

Выяснилось, что отнюдь не под Богом ходит вся украинская верхушка. Ермак и другие пользуются услугами гадалок, ведьм, колдунов. А на руках у них всех символы секты «Аллатра». Это уже древнеегипетская магия. Считается, что когда два демонических существа Амонет и Амон-Ра соединятся, они уничтожат человечество и объявят войну небесному престолу, чтобы сбросить с него несправедливого Бога.

Вот кто угрожает нашему Президенту. Вот кто ведет войну. Они убивают сотни тысяч мужчин, отправляя их на фронт, делая жертвоприношения. В крови до пят мы бьемся с мертвецами, воскресшими для новых похорон.

Подробности в видео.