«Опытные ветврачи не всегда задерживаются в частных клиниках» – белоруска рассказала, почему так происходит

Людмила Буткевич, наставник команды «Но...», судья-эксперт по дрессировке, заводчик племенного питомника среднеазиатских овчарок:

Когда животному оказывается помощь, сам ветврач решает, что ему нужно, он не бежит к владельцу, который сидит и ждет. Никто не предупреждает об этом, и отсюда счет вырастает. Здесь, конечно, зависит от квалификации ветврача. Опытный ветврач – это золото для любой клиники, но именно эти опытные ветврачи не всегда задерживаются в частных клиниках, потому как у них там свой регламент, и этот протокол не всегда дает возможности правильно поставить диагноз за счет того, что, допустим, анализ при пироплазмозе сразу не показывает у животного наличие этой болезни. Но при этом, если не ввести антидот, животное погибает.

Ветврач частной клиники не имеет права ввести, он боится ввести, если какие-то судебные разбирательства, не было подтверждения, не ввожу. Тем не менее животное лечится, долго не наступает выздоровление. Это поддерживающая терапия, которая не даст результата, если сам врач не проявит инициативу и не подумает своей головой. Протокол, в котором они сдержаны, мешает им принять это решение, потому что в случае гибели тогда у владельца есть жесткий козырь в суде.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

А в госклиниках?

Людмила Буткевич:

Там ветврачи работают от своего опыта. Опыт для ветврача – это большая часть дела. Можно выучиться, почитать много книг, но каждый врач нарабатывает свой опыт. И у каждого ветврача есть свое кладбище. Но за это кладбище, понимаете, платят владельцы, пока он работает. Я сама имею ветеринарное образование, поэтому очень четко понимаю, что правильно, что неправильно, что навязывается, а где врач дал немножко в сторону.