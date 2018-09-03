Что было: Все на учебу/ Па-беларуску i не толькi ў свята/ СССР простился с Кобзоном

Все на учебу!

1,2,3 сентября слились в одну тему Дня знаний. В этом году Александр Лукашенко приехал в родную школу. По словам Президента, он здесь получил не только знания, но усвоил первые жизненные уроки. Кстати говоря, его учительница по математике и классный руководитель отметила, что будущий глава государства учился только на четыре и пять. Был обыкновенный деревенский мальчишка, как и все. Традиционно Александр Лукашенко поздравил учащихся, студентов, аспирантов, учителей, научно-педагогических работников с Днем знаний. Торжественные линейки после летних каникул собрали ребят по всей стране. Этот день в школах и гимназиях прошел на тему «Мне выпала шчасце тут нарадзіцца». Уже 3 сентября, у школьников начались учебные будни. Не знаю, к радости ли, но в этом году учеников вновь ожидает немало нововведений: возможность изучать иностранный язык на повышенном уровне уже с 5 класса, а с 8 – и любой другой предмет, будет одинаковое количество часов русского и белорусского языка. Еще одно новшество – занятия по изучению программирования начнутся уже со второго класса. Обновленную учебную программу разработали в Парке высоких технологий. Насколько реформирование программ, учебников и методик помогает нашим школьникам, пока однозначно утверждать сложно. Вот британские ученые выяснили, что основы знаний и интеллекта формируются ещё во время внутриутробного развития. Получается, что некоторые люди с рождения имеют определённое преимущество и способны быстрее усваивать получаемую информацию. Как бы то ни было, на судьбу и генетику свое будущее списывать никому не советую. Учиться, учиться и еще раз учиться!

Па-беларуску i не толькi ў свята

В этом году Полесье приветствовало 25-й, юбилейный День белорусской письменности. В Иваново собрался весь литературный свет Беларуси, приехали писатели и литераторы с ближнего и дальнего зарубежья. Родное слово звучало повсюду. Более 80-ти мероприятий подготовили организаторы к празднику. Прошел и финал Республиканского конкурса юных читателей - «Жывая класіка». Этот проект уже не первый год поддерживает Столичное телевидение. Следующий День белорусской письменности примет Слоним. Думаю, особенно важно, чтобы это знаковое событие стало для нас с вами не просто мимолетным праздником. Важно, чтобы это был позыв к тому, чтобы больше читать по-белорусски, интересоваться национальной историей и самими быть проводниками белорусского языка и литературы в своем окружении.

СССР простился с Кобзоном

В воскресенье в Москве простились с Иосифом Кобзоном. Я бы сказал, что простились с целой эпохой советско-российской культуры. Нравились нам или нет песни Кобзона, но это был пласт жизни, культуры, идеологии, если хотите, большинства детей СССР. За свою долгую карьеру Иосиф Давыдович выпустил полсотни альбомов. Среди его песен патриотические, военные, лирические и неизменно берущие за душу. Больше жизни, пожалуй, он любил лишь сцену и до последнего дня был на ней. Много лет певец мужественно боролся с онкологическим заболеванием и не хотел умирать на больничной койке. На прощание с Кобзоном в концертный зал имени Чайковского пришла практически вся политическая, научная и творческая элита России – от Владимира Путина до Аллы Пугачевой. Это заслуживает особого уважения.

Вот такие они новые медиа

Пару дней назад популярные белорусские видеоблогеры покорили своих подписчиков фокусами по созданию из картона известного мульт героя Губки Боба. Вроде и ничего особенного, но ролик, размещенный в Ютюб, уже посмотрели 50 тысяч раз. Не мудрено, ведь LaGGeR (он же Андрей Шавель) имеет более 2 миллионов постоянных подписчиков и около 700 миллионов просмотров видео. Вот такие они – лидеры новых медиа. С полной версией видео творения блоггеров и комментариями вы можете ознакомится на нашем сайте CTV.BY

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Д.П.