Родное слово звучит повсюду: более 80-ти мероприятий подготовили организаторы ко Дню белорусской письменности

Новости Беларуси. День письменности в Иваново: весь литературный свет Беларуси собрался здесь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. День письменности в Иваново: весь литературный свет Беларуси собрался здесь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Яна Шыпко, СТБ:
Дзень пісьменства вельмі насычаны, таму што свята адзначаюць не толькі ў самім Іванава, але і ў навакольных вёсках. Так, напрыклад, у вёсцы Варацэвічы сёння сустрэліся літаратары, перакладчыкі, выдаўцы, журналісты з розных краін свету. Мы былі сведкамі таго, як яднае беларускае слова. Гучыць яно нават у замежжы, літаратурныя стасункі пашыраюцца. Хтосьці з удзельнікаў гэтага міжнароднага круглага стала знаёміць аўдыторыю сваёй краіны з творчасцю сучасных беларускіх пісьменнікаў, перакладае і выдае іх творы, хтосьці і сам выдаецца ў Беларусі і ганарыцца гэтым.
Яронімас Лауцюс, пісьменнік (Літва):
В вашем краю чудесно, красиво. Вы бережете традиции. Любите свою землю, целуйте ее как женщину.
Дарэчы, Іванава – гэта сэрца беларускага Палесся. Самабытныя мясцовыя традыцыі тут захоўваюцца і перадаюцца з пакалення ў пакаленне. Не толькі словам здзіўляюць арганізатары, але і забаўляльнымі праграмамі, мясцовымі пачастункамі, да якіх гаспадыні дадаюць асаблівую разыначку ў выглядзе мясцовага лаборскага дыялекту. Як кажуць, лепш адзін раз пачуць.
Роднае слова гучыць на кожным кроку. Больш за 80 мерапрыемстваў падрыхтавалі арганізатары. Навуковыя, асветніцкія канферэнцыі, літаратурныя сустрэчы, святочны гандаль кнігамі, шматлікія цікавыя выстаўкі, інтэрактыўныя пляцоўкі. Можна самастойна паспрабаваць вырабіць паперу па старадаўніх тэхналогіях.
Яна Шыпко, СТБ:
Горад шмат рыхтаваўся, каб прыняць фестываль. Зараз шчыра вітае гасцей. Вось-вось у мясцовым Доме культуры пачнецца цікавы праект «Жывая класіка», які падтрымлівае Сталічнае тэлебачанне. Арганізатары праекта шукалі маладыя таленты па ўсёй краіне.