Родное слово звучит повсюду: более 80-ти мероприятий подготовили организаторы ко Дню белорусской письменности

Новости Беларуси. День письменности в Иваново: весь литературный свет Беларуси собрался здесь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Яна Шыпко, СТБ:

Дзень пісьменства вельмі насычаны, таму што свята адзначаюць не толькі ў самім Іванава, але і ў навакольных вёсках. Так, напрыклад, у вёсцы Варацэвічы сёння сустрэліся літаратары, перакладчыкі, выдаўцы, журналісты з розных краін свету. Мы былі сведкамі таго, як яднае беларускае слова. Гучыць яно нават у замежжы, літаратурныя стасункі пашыраюцца. Хтосьці з удзельнікаў гэтага міжнароднага круглага стала знаёміць аўдыторыю сваёй краіны з творчасцю сучасных беларускіх пісьменнікаў, перакладае і выдае іх творы, хтосьці і сам выдаецца ў Беларусі і ганарыцца гэтым.