Всё вокруг книги: чем удивляет День белорусской письменности в Иваново?

Новости Беларуси. Именно на линейке в честь 1-го сентября началось и празднование Дня письменности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юбилейный, 25-й, принимает Иваново. Сейчас здесь в самом разгаре Фестиваль книги и прессы.
Новости Беларуси. Именно на линейке в честь 1-го сентября началось и празднование Дня письменности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юбилейный, 25-й, принимает Иваново. Сейчас здесь в самом разгаре Фестиваль книги и прессы.
Яна Шыпко, СТВ:
Сёлета Палессе вітае Дзень беларускага пісьменства. Для гасцей свята гэта яшчэ і магчымасць пазнаёміцца з каларытам гэтай мясцовасці, якая ў свой час натхняла класікаў. Як можна заўважыць, святочная атмасфера тут ужо адчуваецца. Апынуўшыся сярод аматараў літаратуры, проста немагчыма стрымацца і не пацікавіцца, што новага адбываецца ў літаратурным свеце. Першая ў горадзе спецыялізаваная кніжная крама адчынілася сёння. Там і замежныя творы, і беларуская класіка. Творчасць вельмі разнастайная: і сучасных беларускіх пісьменнікаў, і нават у продажы ёсць беларускае фэнтэзі. Што варта зараз пачытаць, мы спыталі ў міністра інфармацыі.
Аляксандр Карлюкевіч, міністр інфармацыі Беларусі:
Дарэчы, у кнізе «Янка Купала. А хто там ідзе» на мовах народаў свету верш надрукаваны на сто адной мове. Але ёсць яшчэ ілюстрацыі, прычым розных мастакоў. Вось адну з ілюстрацый намаляваў кітайскі каліграф Гао Ман. Гэта перакладчык і Купалы, і іншых беларускіх пісьменнікаў. Яшчэ ў 1958 годзе Гао Ман выдаў у Пекіне кніжку Максіма Танка на кітайскай мове.
Адметнасць менавіта гэтага фестывалю – тут усе вакол кнігі. Шмат разнастайных мерапрыемстваў, тут паўсюль пануе слова. Свае навінкі, бестселеры і вельмі арыгінальныя выданні прывезлі беларускія выдавецтвы. На выстаўцы можна папоўніць не толькі хатнюю бібліятэку, але і персанальна сустрэцца з сучаснымі беларускімі аўтарамі.
Ёсць таксама і інтэрактыўныя пляцоўкі. Напрыклад, у старажытнай друкарні XVI стагоддзя можна спрабаваць самастойна папрацаваць. За 25-гадовую гісторыю кожны рэгіён прыносіць адметнасці ў гэта свята.
Як адзначылі пісьменнікі, для іх вельмі цікава апынуцца ў моўным асяроддзі беларускага Палесся, пачуць асабісты смак беларускай мовы. Што прываблівае і гасцей, і ўдзельнікаў свята?
Госці свята:
Мы ўражаныя тым, што адбываецца ў горадзе, як змяніліся вуліцы.
Горад стаў святочны.
Яна Шыпко:
Урачыстае адкрыццё і традыцыйнае ўзнагароджанне лепшых беларускіх літаратараў адбудзецца 2 верасня. Ну а сярод разнастайных мерапрыемстваў трэба выдзеліць конкурс, які падтрымлівае Сталічнае тэлебачанне, «Жывая класіка». Назва гаворыць сама за сябе. Лепшых юных чытальнікаў арганізатары праекта шукалі па ўсёй краіне. Самыя таленавітыя ўвечары будуць дэкламаваць свае любімыя творы беларускіх класікаў.