Всё вокруг книги: чем удивляет День белорусской письменности в Иваново?

Яна Шыпко, СТВ:

Сёлета Палессе вітае Дзень беларускага пісьменства. Для гасцей свята гэта яшчэ і магчымасць пазнаёміцца з каларытам гэтай мясцовасці, якая ў свой час натхняла класікаў. Як можна заўважыць, святочная атмасфера тут ужо адчуваецца. Апынуўшыся сярод аматараў літаратуры, проста немагчыма стрымацца і не пацікавіцца, што новага адбываецца ў літаратурным свеце. Першая ў горадзе спецыялізаваная кніжная крама адчынілася сёння. Там і замежныя творы, і беларуская класіка. Творчасць вельмі разнастайная: і сучасных беларускіх пісьменнікаў, і нават у продажы ёсць беларускае фэнтэзі. Што варта зараз пачытаць, мы спыталі ў міністра інфармацыі.