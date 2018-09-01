Прямой эфир

Всё вокруг книги: чем удивляет День белорусской письменности в Иваново?

01 сентября 2018 13:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Именно на линейке в честь 1-го сентября началось и празднование Дня письменности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Юбилейный, 25-й, принимает Иваново. Сейчас здесь в самом разгаре Фестиваль книги и прессы. 

Всё вокруг книги: чем удивляет День белорусской письменности в Иваново? -1

Яна Шыпко, СТВ:
Сёлета Палессе вітае Дзень беларускага пісьменства. Для гасцей свята гэта яшчэ і магчымасць пазнаёміцца з каларытам гэтай мясцовасці, якая ў свой час натхняла класікаў. Як можна заўважыць, святочная атмасфера тут ужо адчуваецца. Апынуўшыся сярод аматараў літаратуры, проста немагчыма стрымацца і не пацікавіцца, што новага адбываецца ў літаратурным свеце. Першая ў горадзе спецыялізаваная кніжная крама адчынілася сёння. Там і замежныя творы, і беларуская класіка. Творчасць вельмі разнастайная: і сучасных беларускіх пісьменнікаў, і нават у продажы ёсць беларускае фэнтэзі. Што варта зараз пачытаць, мы спыталі ў міністра інфармацыі.

Всё вокруг книги: чем удивляет День белорусской письменности в Иваново? -4

Всё вокруг книги: чем удивляет День белорусской письменности в Иваново? -6

Аляксандр Карлюкевіч, міністр інфармацыі Беларусі:
Дарэчы, у кнізе «Янка Купала. А хто там ідзе» на мовах народаў свету верш надрукаваны на сто адной мове. Але ёсць яшчэ ілюстрацыі, прычым розных мастакоў. Вось адну з ілюстрацый намаляваў кітайскі каліграф Гао Ман. Гэта перакладчык і Купалы, і іншых беларускіх пісьменнікаў. Яшчэ ў 1958 годзе Гао Ман выдаў у Пекіне кніжку Максіма Танка на кітайскай мове.

Всё вокруг книги: чем удивляет День белорусской письменности в Иваново? -9

Всё вокруг книги: чем удивляет День белорусской письменности в Иваново? -11

Адметнасць менавіта гэтага фестывалю – тут усе вакол кнігі. Шмат разнастайных мерапрыемстваў, тут паўсюль пануе слова. Свае навінкі, бестселеры і вельмі арыгінальныя выданні прывезлі беларускія выдавецтвы. На выстаўцы можна папоўніць не толькі хатнюю бібліятэку, але і персанальна сустрэцца з сучаснымі беларускімі аўтарамі. 

Всё вокруг книги: чем удивляет День белорусской письменности в Иваново? -14

Всё вокруг книги: чем удивляет День белорусской письменности в Иваново? -16

Ёсць таксама і інтэрактыўныя пляцоўкі. Напрыклад, у старажытнай друкарні XVI стагоддзя можна спрабаваць самастойна папрацаваць. За 25-гадовую гісторыю кожны рэгіён прыносіць адметнасці ў гэта свята.

Всё вокруг книги: чем удивляет День белорусской письменности в Иваново? -19

Як адзначылі пісьменнікі,  для іх вельмі цікава апынуцца ў моўным асяроддзі беларускага Палесся, пачуць асабісты смак беларускай мовы. Што прываблівае і гасцей, і ўдзельнікаў свята? 

Всё вокруг книги: чем удивляет День белорусской письменности в Иваново? -22

Всё вокруг книги: чем удивляет День белорусской письменности в Иваново? -24

Госці свята:
Мы ўражаныя тым, што адбываецца ў горадзе, як змяніліся вуліцы.

Горад стаў святочны. 

Всё вокруг книги: чем удивляет День белорусской письменности в Иваново? -27

Яна Шыпко:
Урачыстае адкрыццё і традыцыйнае ўзнагароджанне лепшых беларускіх літаратараў адбудзецца 2 верасня. Ну а сярод разнастайных мерапрыемстваў трэба выдзеліць конкурс, які падтрымлівае Сталічнае тэлебачанне, «Жывая класіка». Назва гаворыць сама за сябе. Лепшых юных чытальнікаў арганізатары праекта шукалі па ўсёй краіне. Самыя таленавітыя ўвечары будуць дэкламаваць свае любімыя творы беларускіх класікаў. 

# Конкурс «Жывая класіка» # Культура # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Более 9 тысяч зрительских голосов: Даниэль Ястремский представит Беларусь на детском «Евровидении-2018»
01 сентября 2018 07:00

Более 9 тысяч зрительских голосов: Даниэль Ястремский представит Беларусь на детском «Евровидении-2018»

«Будет большой праздник»: в преддверии Дня белорусской письменности в Минске литераторы из разных стран читали белорусские стихи
31 августа 2018 18:15

«Будет большой праздник»: в преддверии Дня белорусской письменности в Минске литераторы из разных стран читали белорусские стихи

Джазовая певица Трисия Эви о выступлении в Минске: «Была впечатлена аудиторией – приветливой, тёплой»
31 августа 2018 13:54

Джазовая певица Трисия Эви о выступлении в Минске: «Была впечатлена аудиторией – приветливой, тёплой»