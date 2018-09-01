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В Александрии Президенту подарили школьный фотоальбом и пригласили на юбилей классного руководителя

01 сентября 2018 15:05
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Новости Беларуси. О «сцяжынках малой радзiмы» главе государства будет напоминать одноименный фотоальбом. Подарок сделали ученики Александрийской школы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

1 сентября Александр Лукашенко посетил праздничную линейку в честь Дня знаний в своей родной школе

В Александрии Президенту подарили школьный фотоальбом и пригласили на юбилей классного руководителя-1

В нем рассказывается о детстве, студенчестве и трудовой деятельности Президента. Александрийская школа известна с конца XIX века.

В Александрии Президенту подарили школьный фотоальбом и пригласили на юбилей классного руководителя-4

Класс Александра Лукашенко находился в переоборудованном деревенском доме. Теперь здесь музейная экспозиция с интерьером 60-х годов.

В Александрии Президенту подарили школьный фотоальбом и пригласили на юбилей классного руководителя-7

Классный руководитель Президента – учитель математики Татьяна Карпеченко – пригласила главу государства 14 января на свой день рождения. Педагогу исполняется 95 лет.

В Александрии Президенту подарили школьный фотоальбом и пригласили на юбилей классного руководителя-10

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У вас в будущем году юбилей. Вы же позовете на юбилей?

Татьяна Карпеченко:
95 на Старый Новый год.

Александр Лукашенко:
Если даже не 14 или 13, ну так рядом там какой-то. Раньше же нельзя, позже – можно. Да?

Татьяна Карпеченко:
Да.

Александр Лукашенко:
Хорошо. Главное, что вы пригласили.

# Школы в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Татьяна Карпеченко # Фотофакт

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