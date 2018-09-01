В Александрии Президенту подарили школьный фотоальбом и пригласили на юбилей классного руководителя

Новости Беларуси. О «сцяжынках малой радзiмы» главе государства будет напоминать одноименный фотоальбом. Подарок сделали ученики Александрийской школы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
1 сентября Александр Лукашенко посетил праздничную линейку в честь Дня знаний в своей родной школе
В нем рассказывается о детстве, студенчестве и трудовой деятельности Президента. Александрийская школа известна с конца XIX века.
Класс Александра Лукашенко находился в переоборудованном деревенском доме. Теперь здесь музейная экспозиция с интерьером 60-х годов.
Классный руководитель Президента – учитель математики Татьяна Карпеченко – пригласила главу государства 14 января на свой день рождения. Педагогу исполняется 95 лет.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У вас в будущем году юбилей. Вы же позовете на юбилей?
Татьяна Карпеченко:
95 на Старый Новый год.
Александр Лукашенко:
Если даже не 14 или 13, ну так рядом там какой-то. Раньше же нельзя, позже – можно. Да?
Татьяна Карпеченко:
Да.
Александр Лукашенко:
Хорошо. Главное, что вы пригласили.