Президент Беларуси поздравил жителей страны с Днём знаний

Новости Беларуси. Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днём знаний. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Поздравление с Днём знаний учащимся, студентам, аспирантам, учителям, научно-педагогическим работникам

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днём знаний.

Этот праздник открывает новый учебный год, с первым звонком возвращает в классы и аудитории страны привычный ритм школьной и студенческой жизни, вовлекает юное поколение в активное изучение окружающего мира.

Особое внимание сегодня – маленьким жителям Беларуси, впервые переступившим порог школы. Пусть в её стенах сбудутся самые заветные мечты и оправдаются лучшие ожидания первоклассников, а уроки подарят радость общения и удивительных открытий.

Всем, кто продолжает учёбу, желаю усердия и успехов. Выпускникам этого года – нацеленности на высокий результат. Родителям учащихся – мудрости и терпения. Педагогам – творческого вдохновения и чувства искренней гордости за своих воспитанников.

Желаю всем здоровья, неиссякаемой энергии и уверенности в собственных силах. Стремитесь к знаниям. В современном мире они и есть самое важное приобретение.

Александр Лукашенко