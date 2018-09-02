Учёные рассказали о том, что влияет на успеваемость детей в школах

В преддверии нового учебного года мы решили изучить несколько исследований учёных, которые анализировали, что влияет на успеваемость ребёнка в школе. В мае 2016 года учёные сообщили о результатах исследования относительно генетической предрасположенности детей к учёбе. Исследование было размещено на интернет-ресурсе DASH Harvard. Было проанализировано 293 723 человек, точнее, их геномы. В результате учёные выделили 74 области в человеческой ДНК, которые, теоретически, оказывают воздействие на обучаемость и интерес к изучению нового. Многие из этих 74 областей формируются ещё во время внутриутробного развития. Получается, что некоторые люди с рождения имеют определённое преимущество и способны быстрее усваивать получаемую информацию. Исследователи сообщают, что в редких случаях генетическая предрасположенность к учёбе имеет 20% влияния на успеваемость, относительно иных факторов, но обычно меньше. С другой стороны, несмотря на значительный бонус у некоторых детей, разница в успеваемости между теми, кому повезло иметь генетическую склонность к учёбе, и теми, у кого такого бонуса нет, составляет около 1%. То есть, те дети, у которых нет генетического бонуса, вынуждены прикладывать больше усилий, но оценки получают не хуже своих более везучих одноклассников. В Великобритании родителям могут разрешить редактировать гены детей В то же время исследователи заметили, что зачастую важную роль в успеваемости играет окружающая среда. Учёные привели простой пример, что большинство детей вряд ли научится самостоятельно читать, писать и решать арифметические задачи, если их не научат родители или преподаватели.

В другом исследовании учёные обратили внимание на то, что в 62% случаев экзаменационные оценки 16-летних британцев примерно такие же, как у их родителей. Об этом сообщается в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Изучалось влияние наследуемых личностных качеств человека на его успеваемость. Для этого были проанализированы 6653 пары близнецов. Исследователи выделили множество личностных качеств, но для более конкретного результата их разделили на девять групп: общий уровень интеллекта, самоэффективность (интерес к учёбе, самооценка, умение организовать себя), личные качества (экстраверт/интроверт, сила воли), самочувствие (в данном случае – психологический комфорт: счастье, удовлетворённость жизнью), проблемы с поведением детей/родителей, состояние здоровья, условия в школе и условия дома по мнению ребёнка. Учёные рассказали о влиянии зеркала на человека В ходе исследования учёные выяснили, что на успеваемость действительно влияют наследственные качества. Если точнее, то на оценки в школе наибольшее влияние оказывают личные качества (92%), затем поведенческие проблемы (по мнению родителей/детей – 81%/89%), общий уровень интеллекта (75%), самоэффективность (64%), самочувствие (53%). То есть, если родители плохо учились в школе из-за проблем с поведением, то высока вероятность, что у их ребёнка также будут проблемы с поведением в учебном заведении. И напротив, если родителям нравилось учиться, и они в целом были удовлетворены жизнью, то и их ребёнок с высокой долей вероятности будет с удовольствием ходить в школу. В конце этого исследования учёные рассуждают, что наследственность действительно играет важную роль, но она не является приговором. Исследователи приводят в пример Финляндию, где всех учеников стараются поднять на определённый уровень грамотности и владения математикой. На странице интернет-ресурса tandfonline.com опубликовано ещё одно интересное исследование. В нём учёные выяснили, что на хорошую успеваемость учеников влияют ученицы. Точнее, количественное соотношение между мальчиками и девочкам. В классе, где 60% девочек мальчики учились лучше. Если конкретнее, проверялась способность детей к чтению. В рамках исследования были проанализированы 216 117 учеников из 8 306 школ и 33 стран. Оценивалось влияние социально-экономического состава школы (т.е. образованные и экономически обеспеченные родители учеников), соотношение девочек и мальчиков, а также уровень образования преподавателей. Американские социологи назвали наиболее привлекательный для противоположного пола возраст В итоге учёные пришли к выводу, что мальчики учатся в полтора раза лучше, если в классе 60% составляют девочки. В этом случае учителя меньше времени тратят на поддержание дисциплины и больше на обучение. Если мальчиков в классе больше, чем девочек, то они менее склонны обучаться и чаще конкурируют между собой в других аспектах, не в учебе. В то же время преобладание девочек в классе создаёт более направленную на обучение атмосферу. Ученицы более организованы, дисциплинированы, обладают лучшими социальными и поведенческими навыками.

Фото: tandfonline.com / PISA 2009