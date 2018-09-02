«Есть небольшое волнение, потому что всё-таки дети». Как прошли первые звонки по всей Беларуси: репортаж СТВ

Новости Беларуси. День знаний в школах и гимназиях прошел на тему «Мне выпала шчасце тут нарадзіцца». Конечно, говорили о Беларуси в целом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 1 сентября в Беларуси открылись сразу три новые школы

Но в Год малой родины большинство теплых слов было сказано о деревнях, небольших городках, районных центрах. И эти слова говорили в основном те, кто уже давно окончили школу, переехали в областные центры или столицу, но не забывают, где всё начиналось. Наталья Кочанова: Для меня школа – это что-то родное, что-то очень трепетное, теплое. Это те друзья, с которыми я училась

О счастье вернуться к истокам – корреспондент Алена Сырова. Миллионы в первый день осени объединяет школа – та, что окончена много лет назад или вот-вот распахнет двери в новый мир. Пышные букеты, белоснежные банты, школьные линейки и, конечно, первый звонок. Особенно волнительно накануне он звучал для каждого десятого белоруса. С бассейном и теннисным кортом: в Минске открылась новая школа

Новые школы, да и те, что насчитывают более чем вековую историю, стараются обновлять с учетом веяний времени. Привычные зеленые доски заменяют интерактивными, меняют компьютеры, учебники дублируют в электронном виде, информационным технологиям обучать начинают уже в начальной школе. Как, например, в средней школе № 1 в Лельчицах. Здесь Парк высоких технологий один из классов оборудовал фото- и 3D-принтером, проектором и квадрокоптером.

Александр Хомич, директор ассоциации «Образование будущего»:

Наша краіна вырашыла ісці да лічбавай эканомікі. І нашай краіне патрэбны STEM-спецыялісты, якія могуць, па-першае, пабудаваць гэту эканоміку. Па-другое – яны могуць жыць у эпоху лічбавай эканомікі. І STEM – гэта новы напрамак. Калі браць весь сусвет, ён робіць першыя крокі. І мы зараз робім гэтыя першыя крокі сумесна з усім светам. «Мне очень приятно, что здесь помнят. И я всех помню»: Игорь Луцкий и Павел Каллаур посетили первый звонок в Белоуше

В Год малой родины возможностью вернуться в родные стены спустя десятилетия после выпуска, несмотря на плотный график и высокие должности, воспользовались многие. В родные школы теперь в гости и не с пустыми руками. Михаил Мясникович – глава Совета Республики – приехал в старейшую гимназию Могилева, а премьер-министр Сергей Румас посадил дерево на аллее первоклассников в родной школе в Турове. Михаил Мясникович: «Сейчас мои внуки идут в школу. Готовятся, переживают. Это хорошее волнение»

За полуторавековую историю ветковская школа имени Громыко насчитает десятки известных выпускников – дипломатов, журналистов, политиков. Среди них вице-премьер Игорь Петришенко. Александр Турчин в День знаний встретился в Новогрудке со своей первой учительницей

Андрей Равков – министр обороны – вручил погоны юным суворовцам. Иван Носкевич: Очень символично, что за руку в первый класс учеников повела дочь моей первой учительницы

Полина Доминич пока может только мечтать, что ее уроки сквозь года пронесут ученики. Педагогический путь она только начинает. Четыре года назад переехала в Беларусь из Луганской области и решила стать учителем. Накануне первой встречи со своим 3 «Д», где ей доверили быть классным руководителем, Полина Андреевна заметно волнуется.

Полина Доминич, учительница начальных классов:

Есть небольшое волнение, потому что все-таки дети. Дети – это большая ответственность, особенно младшие школьники. Ну, я немножко переживаю насчет того, как дети встретят, как пройдет наше знакомство.

Спустя пару часов станет совершенно очевидно: встреча удалась, как и первый урок. «Мне выпала шчасце тут нарадзіцца…». В 3 «Д» он получился особенно интересным, учитывая, что сама Полина Андреевна родом из Украины.