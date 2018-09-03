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В США вторая стрельба за сутки: в Калифорнии неизвестный ранил 10 человек в жилом доме

03 сентября 2018 14:02
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Новости США. Неизвестный открыл стрельбу в многоквартирном доме в штате Калифорния, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пострадали 10 человек. За жизни троих из них борются медики.

Злоумышленнику удалось скрыться с места преступления. Полиция ведет его поиски.

В США вторая стрельба за сутки: в Калифорнии неизвестный ранил 10 человек в жилом доме-1

Это уже второй случай со стрельбой в Америке за сутки. Ранее инцидент произошел в городе Бирмингем около клуба, где проходила вечеринка. По данным правоохранителей, молодые люди повздорили у выхода из заведения, после чего один из них достал оружие и открыл огонь. Ранения получили семь подростков. Пострадавшие госпитализированы. Один из них в тяжелом состоянии.

Стрельба в американском штате Алабама: 7 подростков получили ранения около развлекательного клуба

# Стрельба в США # Фотофакт

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