В США вторая стрельба за сутки: в Калифорнии неизвестный ранил 10 человек в жилом доме

Новости США. Неизвестный открыл стрельбу в многоквартирном доме в штате Калифорния, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пострадали 10 человек. За жизни троих из них борются медики.

Это уже второй случай со стрельбой в Америке за сутки. Ранее инцидент произошел в городе Бирмингем около клуба, где проходила вечеринка. По данным правоохранителей, молодые люди повздорили у выхода из заведения, после чего один из них достал оружие и открыл огонь. Ранения получили семь подростков. Пострадавшие госпитализированы. Один из них в тяжелом состоянии.

Стрельба в американском штате Алабама: 7 подростков получили ранения около развлекательного клуба