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«Ты сказал, что ты профессиональный художник»: белорусские видеоблогеры LaGGeR и Glent нарисовали Спанч Боба

03 сентября 2018 10:24
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Новости Беларуси. Пару дней назад популярный белорусский видеоблогер LaGGeR (он же Андрей Шавель) в компании с ещё одним видеоблогером Glent (Влад Чашейко) нарисовал Спанч Боба и разместил видео на своём YouTube-канале.  

Начинается ролик с представления, а затем следует маленький фокус. Андрей помещает Влада в коробку сквозь картон, нарушая законы физики. Впрочем, уже хорошо, что Glent не застрял в текстурах.  

«Ты сказал, что ты профессиональный художник»: белорусские видеоблогеры LaGGeR и Glent нарисовали Спанч Боба-1

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале LaGGeR  

Вскоре юноша был освобождён, и блогеры приступили к созиданию, используя баллончики с краской. Через некоторое время парни прилегли отдохнуть, рассуждая о записывании роликов. А в это время работой занималась девочка.  

Когда основа была завершена, Glent начал рисовать Бобу галстук.  

«Ты сказал, что ты профессиональный художник»: белорусские видеоблогеры LaGGeR и Glent нарисовали Спанч Боба-4

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале LaGGeR  

Для непрофессионального художника этот галстук очень, очень… – сказал Влад, не отвлекаясь.  

Подожди, когда я тебя нанимал, ты сказал, что ты профессиональный художник, – обратил внимание Андрей.  

Я говорю: для профессионального художника здесь всё…  

А-а, а то мне, знаешь, послышалось.  

Позже у Губки Боба появились глаза, а на лице картонного существа расцвела улыбка. Дальнейшая судьба картонного Боба неясна. Блогеры предложили отправить его на костёр за 15 тысяч «нравится», но пользователи щадят Боба, и пока что число лайков едва превысило девять тысяч.  

«Ты сказал, что ты профессиональный художник»: белорусские видеоблогеры LaGGeR и Glent нарисовали Спанч Боба-7

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале LaGGeR  

Ролик за несколько дней набрал почти 50 тысяч просмотров и более 500 комментариев.  

«У Лаггера золотые пухленькие ручки»,  

«Мне кажется, что видос столько лайков не наберёт, потому что всем жалко Спанч Боба﻿»,  

«Два взрослых мужика, а делают такую ерунду».  

Стоит отметить, что обычно видео Андрея пользуются большей популярностью. LaGGeR специализируется на игре «Minecraft», некоторые ролики по этой теме набирают миллионы просмотров.  

# Декоративное искусство # калейдоскоп

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