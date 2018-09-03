«Ты сказал, что ты профессиональный художник»: белорусские видеоблогеры LaGGeR и Glent нарисовали Спанч Боба
Новости Беларуси. Пару дней назад популярный белорусский видеоблогер LaGGeR (он же Андрей Шавель) в компании с ещё одним видеоблогером Glent (Влад Чашейко) нарисовал Спанч Боба и разместил видео на своём YouTube-канале.
Начинается ролик с представления, а затем следует маленький фокус. Андрей помещает Влада в коробку сквозь картон, нарушая законы физики. Впрочем, уже хорошо, что Glent не застрял в текстурах.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале LaGGeR
Вскоре юноша был освобождён, и блогеры приступили к созиданию, используя баллончики с краской. Через некоторое время парни прилегли отдохнуть, рассуждая о записывании роликов. А в это время работой занималась девочка.
Когда основа была завершена, Glent начал рисовать Бобу галстук.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале LaGGeR
– Для непрофессионального художника этот галстук очень, очень… – сказал Влад, не отвлекаясь.
– Подожди, когда я тебя нанимал, ты сказал, что ты профессиональный художник, – обратил внимание Андрей.
– Я говорю: для профессионального художника здесь всё…
– А-а, а то мне, знаешь, послышалось.
Позже у Губки Боба появились глаза, а на лице картонного существа расцвела улыбка. Дальнейшая судьба картонного Боба неясна. Блогеры предложили отправить его на костёр за 15 тысяч «нравится», но пользователи щадят Боба, и пока что число лайков едва превысило девять тысяч.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале LaGGeR
Ролик за несколько дней набрал почти 50 тысяч просмотров и более 500 комментариев.
«У Лаггера золотые пухленькие ручки»,
«Мне кажется, что видос столько лайков не наберёт, потому что всем жалко Спанч Боба»,
«Два взрослых мужика, а делают такую ерунду».
Стоит отметить, что обычно видео Андрея пользуются большей популярностью. LaGGeR специализируется на игре «Minecraft», некоторые ролики по этой теме набирают миллионы просмотров.