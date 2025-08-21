«Надеюсь, что трек станет хитом!» Певица Екатерина Лобковская о песне «Мурмурашки»

Когда к нам в гости приходят молодые, креативные, яркие артисты, мы всегда рады. Cегодня в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь певица Екатерина Лобковская.
Юлия Самусенко, ведущая:
Катя, сегодня вы пришли к нам с премьерой песни «Мурмурашки». Расскажите об этом треке: кто написал, кто автор слов?
Екатерина Лобковская, певица:
Произведение «Мурмурашки» вышло недавно, 15 августа, на всех площадках, презентовалось и уже активно набирает просмотры и в TikTok, и в Instagram, и в различных соцсетях. Под звук снимают, звук людям очень нравится, что меня как исполнителя не может не радовать. Автор музыки Евгений Олейник, автор слов Евгений Олейник плюс совместно Диана Малявская. Это девушка, которая тоже и исполнитель, и автор. Спасибо ей большое за такое произведение. Надеюсь, что это произведение станет хитом настоящим и завирусится на просторах интернета, что как бы уже сейчас происходит, потому что вышел трек совсем недавно, но уже, как я и сказала, набирает популярность.
Подробности в видео.