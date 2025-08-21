«Надеюсь, что трек станет хитом!» Певица Екатерина Лобковская о песне «Мурмурашки»

Когда к нам в гости приходят молодые, креативные, яркие артисты, мы всегда рады. Cегодня в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь певица Екатерина Лобковская.

Юлия Самусенко, ведущая:

Катя, сегодня вы пришли к нам с премьерой песни «Мурмурашки». Расскажите об этом треке: кто написал, кто автор слов?