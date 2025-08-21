Создавали мы её с нуля – Лукашенко провёл совещание по вопросам развития ракетостроения в Беларуси

Вопросы обороноспособности страны – в центре внимания главы государства. Динамика уровня военных угроз и постоянное наращивание военных расходов нашими соседями заставляют держать тему на личном контроле. Сегодняшнее совещание посвятили молодому для отечественного военно-промышленного комплекса, но весьма перспективному направлению – речь о ракетостроении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как и беспилотную авиацию, ракетостроение в Беларуси создавали буквально с нуля, отметил Александр Лукашенко. Главная задача – определиться, в каком направлении будем развивать отрасль. Нестабильная обстановка в мире и увеличение милитаристских затрат сопредельных с Беларусью западных стран вынуждают нас уделять самое серьезное внимание вопросу защиты границ. В последнее время приняты важнейшие шаги, чтобы соответствовать уровню существующих вызовов, подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Совещание посвящено серьезному вопросу – вопросу модернизации и развития ракетостроения в Беларуси. Как и беспилотная авиация, данная отрасль относительно молодая для ВПК, создавали мы ее буквально с нуля. Чего-то достигли, что-то у нас не получилось или не получается. Как и в остальных секторах экономики, мы действуем максимально эффективно исходя из имеющихся финансовых ресурсов.

Это важно еще и в связи с моим визитом в Китайскую Народную Республику и разговором с Председателем КНР Си Цзиньпином (у нас такая встреча планируется). Почему? Потому что начинали мы или продолжали ракетостроение в тесной связи с китайским военно-промышленным комплексом, и сейчас у нас есть контакты. Поэтому это важное совещание, которое мы сегодня организовали, по его итогам примем соответствующие решения.

Совещание носило закрытый характер. О перспективах дальнейшего развития отрасли ракетостроения главе государства доложил председатель Государственного военно-промышленного комитета. По итогам совещания Дмитрий Пантус поделился с прессой подробностями разговора.