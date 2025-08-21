Создавали мы её с нуля – Лукашенко провёл совещание по вопросам развития ракетостроения в Беларуси
Вопросы обороноспособности страны – в центре внимания главы государства. Динамика уровня военных угроз и постоянное наращивание военных расходов нашими соседями заставляют держать тему на личном контроле. Сегодняшнее совещание посвятили молодому для отечественного военно-промышленного комплекса, но весьма перспективному направлению – речь о ракетостроении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как и беспилотную авиацию, ракетостроение в Беларуси создавали буквально с нуля, отметил Александр Лукашенко. Главная задача – определиться, в каком направлении будем развивать отрасль. Нестабильная обстановка в мире и увеличение милитаристских затрат сопредельных с Беларусью западных стран вынуждают нас уделять самое серьезное внимание вопросу защиты границ. В последнее время приняты важнейшие шаги, чтобы соответствовать уровню существующих вызовов, подчеркнул Президент.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Совещание посвящено серьезному вопросу – вопросу модернизации и развития ракетостроения в Беларуси. Как и беспилотная авиация, данная отрасль относительно молодая для ВПК, создавали мы ее буквально с нуля. Чего-то достигли, что-то у нас не получилось или не получается. Как и в остальных секторах экономики, мы действуем максимально эффективно исходя из имеющихся финансовых ресурсов.
Это важно еще и в связи с моим визитом в Китайскую Народную Республику и разговором с Председателем КНР Си Цзиньпином (у нас такая встреча планируется). Почему? Потому что начинали мы или продолжали ракетостроение в тесной связи с китайским военно-промышленным комплексом, и сейчас у нас есть контакты. Поэтому это важное совещание, которое мы сегодня организовали, по его итогам примем соответствующие решения.
Совещание носило закрытый характер. О перспективах дальнейшего развития отрасли ракетостроения главе государства доложил председатель Государственного военно-промышленного комитета. По итогам совещания Дмитрий Пантус поделился с прессой подробностями разговора.
Дмитрий Пантус, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси:
Были доложены итоги работы за последние 5 лет. Напомню, были достаточно успешные проекты: ЗРК «Бук-МБ2», который успешно принят на вооружение Вооруженными Силами с первой отечественной зенитной управляемой ракетой дальностью более 70 километров. Сегодня комплекс серийно производится, интерес к нему очень большой.
Также в этой пятилетке удалось завершить проект по гранатометному комплексу «Сапфир», далее мы продолжали работу по ряду иных закрытых поручений. Мы много работали над фактически созданием школы ракетостроения. Мы продолжали работу по обучению специалистов, в том числе в Российской Федерации, по узкоспециализированным специальностям. Сегодня ряд специалистов уже прибыли к нам и в установленном порядке работают на наших предприятиях.
В ходе совещания говорили и про «Полонез». Комплекс разрабатывали с помощью КНР. Изначально дальность составляла 200 километров, после модернизации увеличилась до 300. Впрочем, любое орудие требует корректировки. По итогам совещания Президент поставил задачу подготовить новую пятилетнюю программу по развитию ракетостроения. Предыдущая завершается уже в 2025-м.