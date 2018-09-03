Прямой эфир

Названы имена 12 сильнейших юных чтецов. В Иваново подвели итоги конкурса «Живая классика»

03 сентября 2018 06:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 2 сентября Иваново принимал День белорусской письменности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Названы имена 12 сильнейших юных чтецов. В Иваново подвели итоги конкурса «Живая классика»-1

Также в Иваново подвели итоги конкурса юных чтецов. Проект «Живая классика», который поддерживал наш телеканал, выделил из 15 тысяч участников 12 сильнейших. Теперь их ждут поощрительные путевки в «Зубренок».

Эстафету принял: следующий День белорусской письменности пройдёт в Слониме

Названы имена 12 сильнейших юных чтецов. В Иваново подвели итоги конкурса «Живая классика»-4

Названы имена 12 сильнейших юных чтецов. В Иваново подвели итоги конкурса «Живая классика»-6

# Конкурс «Жывая класіка» # Культура # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Эстафету принял: следующий День белорусской письменности пройдёт в Слониме
03 сентября 2018 06:34

Эстафету принял: следующий День белорусской письменности пройдёт в Слониме

Даниэль Ястремский представит Беларусь на детском «Евровидении-2018». Конкурсная песня
02 сентября 2018 18:32

Даниэль Ястремский представит Беларусь на детском «Евровидении-2018». Конкурсная песня

Нам ёсць, чым ганарыцца. Як праходзіць свята роднай мовы і кнігі ў Дзень беларускага пісьменства ў Іванава
02 сентября 2018 14:54

Нам ёсць, чым ганарыцца. Як праходзіць свята роднай мовы і кнігі ў Дзень беларускага пісьменства ў Іванава