Названы имена 12 сильнейших юных чтецов. В Иваново подвели итоги конкурса «Живая классика»

Новости Беларуси. 2 сентября Иваново принимал День белорусской письменности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также в Иваново подвели итоги конкурса юных чтецов. Проект «Живая классика», который поддерживал наш телеканал, выделил из 15 тысяч участников 12 сильнейших. Теперь их ждут поощрительные путевки в «Зубренок».

Эстафету принял: следующий День белорусской письменности пройдёт в Слониме