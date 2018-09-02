Прямой эфир

Нам ёсць, чым ганарыцца. Як праходзіць свята роднай мовы і кнігі ў Дзень беларускага пісьменства ў Іванава

02 сентября 2018 14:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Беларусі. 2 верасня Іванава прымае Дзень беларускага пісьменства, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ. Наша здымачная группа знаходзіцца ў эпіцэнтры культурнай падзеі.

2 верасня – Дзень беларускага пісьменства. Рэпартаж пра свята мовы і нацыянальнай культуры з Іванава

Нам ёсць, чым ганарыцца. Як праходзіць свята роднай мовы і кнігі ў Дзень беларускага пісьменства ў Іванава-1

Яна Шыпко, «Сталічнае тэлебачанне»:
На галоўнай святочнай пляцоўцы сёння нон-стоп ладзяцца імпрэзы. Былі падведзены вынікі нацыянальнай літаратурнай прэміі. Гэта добрая традыцыя Дня пісьменства.

Нам ёсць, чым ганарыцца. Як праходзіць свята роднай мовы і кнігі ў Дзень беларускага пісьменства ў Іванава-4

Юлия Алейченко, обладатель национальной литературной премии:
Я думаю, што найперш можна зацікавіць чытача цікавымі вобразамі, цікавымі тэмамі. Трэба пісаць злабадзённа і актуальна, гэта значыць – пра наш час.

Нам ёсць, чым ганарыцца. Як праходзіць свята роднай мовы і кнігі ў Дзень беларускага пісьменства ў Іванава-7

Ольга Никольская, обладатель национальной литературной премии:
Мне падаецца, калі твораў шмат, яны разнапланавыя, разнажанравыя, гэта вельмі добра і цікава. Ёсць выбар – і ў дарослага чытача, і ў маленькага чытача.

Сінтэз мастацтва за мясцовым каларытам – прысвячэнне роднаму краю Год малой радзімы. Нам сапраўды ёсць, чым ганарыцца.

Галоўны сувенір на гэтым свяце – кніга. Беларусь невыпадкова называюць самай чытаючай краінай СНД.

Нам ёсць, чым ганарыцца. Як праходзіць свята роднай мовы і кнігі ў Дзень беларускага пісьменства ў Іванава-10

Завяршыцца свята сёння ўвечары гала-канцэртам.

Падрабязнасці – ў відэаматэрыяле.

# Конкурс «Жывая класіка» # Культура # Яна Шипко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
2 верасня – Дзень беларускага пісьменства. Рэпартаж пра свята мовы і нацыянальнай культуры з Іванава
02 сентября 2018 12:35

2 верасня – Дзень беларускага пісьменства. Рэпартаж пра свята мовы і нацыянальнай культуры з Іванава

XXV юбілейны Дзень беларускага пісьменства прымае Іванава
02 сентября 2018 11:40

XXV юбілейны Дзень беларускага пісьменства прымае Іванава

Чем гордится белорусский литературный мир? Большой репортаж СТВ с Дня письменности в Иваново
01 сентября 2018 18:27

Чем гордится белорусский литературный мир? Большой репортаж СТВ с Дня письменности в Иваново