На учения ОДКБ в 2025 году привлекут более 5 тысяч человек

Кризис системы международных отношений значительно активизировал процессы глобального переустройства, спровоцировал обострение геополитической ситуации в мире в целом и в зоне ответственности ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В условиях сложной военно-политической обстановки как никогда важно держать порох сухим и быть готовыми к возможным вызовам.
В 2025 году в совместной подготовке коллективных сил задействуют более 5 тысяч человек и порядка тысячи единиц техники. Серия учений ОДКБ «Взаимодействие», «Поиск» и «Эшелон» пройдет на белорусских полигонах.
Воинские контингенты уже прибывают в республику для подготовки к участию в маневрах, которые состоятся в начале сентября. Войска и техника доставляются на полигоны военно-транспортной авиацией, железнодорожным и автомобильным транспортом. К слову, замысел учений ОДКБ в нашей стране тесно увязан с замыслом белорусско-российских маневров «Запад-2025». А главные цели – совершенствование слаженности органов управления и войск, а также поддержание готовности, формирование сил и средств к выполнению задач по предназначению в интересах обеспечения коллективной безопасности. Начальник Объединенного штаба ОДКБ особо подчеркнул: все проводимые мероприятия и учения являются плановыми и не направлены против третьих стран.