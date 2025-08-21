На учения ОДКБ в 2025 году привлекут более 5 тысяч человек

Кризис системы международных отношений значительно активизировал процессы глобального переустройства, спровоцировал обострение геополитической ситуации в мире в целом и в зоне ответственности ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В условиях сложной военно-политической обстановки как никогда важно держать порох сухим и быть готовыми к возможным вызовам.

В 2025 году в совместной подготовке коллективных сил задействуют более 5 тысяч человек и порядка тысячи единиц техники. Серия учений ОДКБ «Взаимодействие», «Поиск» и «Эшелон» пройдет на белорусских полигонах.