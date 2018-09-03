День города в Минске: куда сходить и что посмотреть. Всё самое интересное в одном материале

Новости Беларуси. О программе праздничных мероприятий ко Дню города в Минске рассказали в программе «Большой город».
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