Прямой эфир

День города в Минске: куда сходить и что посмотреть. Всё самое интересное в одном материале

03 сентября 2018 13:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. О программе праздничных мероприятий ко Дню города в Минске рассказали в программе «Большой город».

Забег на шпильках, лучный лазертаг и Family Party: ТОП-9 мест Минска, куда стоит сходить в День города

Памятный знак белорусским космонавтам откроют на одноимённой улице в Минске 9 сентября

«Президентский оркестр исполнит саундтреки из World of Tanks». Чем ещё удивят на Дне танкиста в Минске

«Представят свои коллекции белорусские дизайнеры». Что ещё посмотреть в «Минске – городе красоты» 8 сентября

«Небо 15 минут будет раскрашено яркими цветами»: когда и где смотреть фейерверк в День города в Минске

# День города в Минске # общество # Виталина Рудикова

Другие новости рубрики

Все новости
«Небо 15 минут будет раскрашено яркими цветами»: когда и где смотреть фейерверк в День города в Минске
03 сентября 2018 13:57

«Небо 15 минут будет раскрашено яркими цветами»: когда и где смотреть фейерверк в День города в Минске

«Президентский оркестр исполнит саундтреки из World of Tanks». Чем ещё удивят на Дне танкиста в Минске
03 сентября 2018 13:57

«Президентский оркестр исполнит саундтреки из World of Tanks». Чем ещё удивят на Дне танкиста в Минске

Памятный знак белорусским космонавтам откроют на одноимённой улице в Минске 9 сентября
03 сентября 2018 13:56

Памятный знак белорусским космонавтам откроют на одноимённой улице в Минске 9 сентября