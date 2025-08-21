Беларусь стремится к мирному сосуществованию со всеми государствами, особенно с соседями, это не раз подчеркивал Александр Лукашенко. Однако несмотря на все наши усилия по восстановлению конструктивного диалога, сопредельные европейские страны отказываются идти на контакт, лишь нагнетая обстановку.

Еще один зарубежный воинский контингент разместится на территории Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь о нидерландских военных.