Нидерланды разместят в Польше системы ПВО и свой военный контингент

Беларусь стремится к мирному сосуществованию со всеми государствами, особенно с соседями, это не раз подчеркивал Александр Лукашенко. Однако несмотря на все наши усилия по восстановлению конструктивного диалога, сопредельные европейские страны отказываются идти на контакт, лишь нагнетая обстановку.
Еще один зарубежный воинский контингент разместится на территории Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь о нидерландских военных.
Заявлено, что в Польшу будут отправлены новейшие средства ПВО, в том числе передвижные зенитно-ракетные комплексы, предназначенные для уничтожения воздушных целей, летящих на малых высотах, способных сбивать вертолеты и крылатые ракеты. А также системы для борьбы с беспилотниками. Около полутысячи солдат и офицеров Нидерландов через три месяца заступят на боевое дежурство. В их задачи будет входить охрана логистического центра НАТО. Но и это не все, Нидерланды отправляют в Польшу и эскадрилью своих истребителей F-35, которые уже в сентябре, совместно с норвежскими самолетами, начнут патрулировать воздушные рубежи Альянса.