Прямой эфир

Знак посвящён белорусским космонавтам. Бронзовый рельеф «Белорусам – героям космоса» установили в Минске

03 сентября 2018 14:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Космические реалии столицы. 3 сентября в Минске на одноименной улице установили 150-килограммовый бронзовый рельеф на памятном знаке «Белорусам – героям космоса», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В бронзе отлиты три профиля наших легендарных соотечественников, покоривших космическое пространство – Петра Климука, Владимира Коваленка и Олега Новицкого. А под портретом каждого – личный автограф астронавта. Идея композиции принадлежит скульптору Ивану Миско.

Знак посвящён белорусским космонавтам. Бронзовый рельеф «Белорусам – героям космоса» установили в Минске-1

Между прочим, тема космоса вот уже несколько десятков лет – лейтмотив всего творческого пути мастера. Сейчас все части декора архитектурного сооружения собирают по частям.

Знак посвящён белорусским космонавтам. Бронзовый рельеф «Белорусам – героям космоса» установили в Минске-4

Валерий Митрофанов, архитектор:
Знак в начале улицы Космонавтов посвящен нашим белорусским космонавтам. Объекты, которые посвящены успехам нашей космонавтике, я думаю, должны быть в городе.

Знак посвящён белорусским космонавтам. Бронзовый рельеф «Белорусам – героям космоса» установили в Минске-7

Виктор Козлов, директор специализированного камнеобрабатывающего предприятия:
Очень сложное сооружение: изготовление и монтаж.

Орбита в камне сделана вручную. Это мы вырезали сухорезами, полировали, подгоняли это всё, состыковывали несколько раз, разнимали.

К слову, открытие памятного знака намечено на 9 сентября. Впрочем, есть для этого двойной повод – празднование Дня города и открытие Международного космического конгресса, на который съедутся десятки астронавтов со всего мира.

Знак посвящён белорусским космонавтам. Бронзовый рельеф «Белорусам – героям космоса» установили в Минске-10

Знак посвящён белорусским космонавтам. Бронзовый рельеф «Белорусам – героям космоса» установили в Минске-12

# Памятники Минска # общество # Валерий Митрофанов # Виктор Козлов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
День города в Минске: куда сходить и что посмотреть. Всё самое интересное в одном материале
03 сентября 2018 13:57

День города в Минске: куда сходить и что посмотреть. Всё самое интересное в одном материале

«Небо 15 минут будет раскрашено яркими цветами»: когда и где смотреть фейерверк в День города в Минске
03 сентября 2018 13:57

«Небо 15 минут будет раскрашено яркими цветами»: когда и где смотреть фейерверк в День города в Минске

«Президентский оркестр исполнит саундтреки из World of Tanks». Чем ещё удивят на Дне танкиста в Минске
03 сентября 2018 13:57

«Президентский оркестр исполнит саундтреки из World of Tanks». Чем ещё удивят на Дне танкиста в Минске