Знак посвящён белорусским космонавтам. Бронзовый рельеф «Белорусам – героям космоса» установили в Минске

В бронзе отлиты три профиля наших легендарных соотечественников, покоривших космическое пространство – Петра Климука, Владимира Коваленка и Олега Новицкого. А под портретом каждого – личный автограф астронавта. Идея композиции принадлежит скульптору Ивану Миско.

Новости Беларуси. Космические реалии столицы. 3 сентября в Минске на одноименной улице установили 150-килограммовый бронзовый рельеф на памятном знаке «Белорусам – героям космоса», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Между прочим, тема космоса вот уже несколько десятков лет – лейтмотив всего творческого пути мастера. Сейчас все части декора архитектурного сооружения собирают по частям.

Валерий Митрофанов, архитектор: Знак в начале улицы Космонавтов посвящен нашим белорусским космонавтам. Объекты, которые посвящены успехам нашей космонавтике, я думаю, должны быть в городе.

Виктор Козлов, директор специализированного камнеобрабатывающего предприятия:

Очень сложное сооружение: изготовление и монтаж.

Орбита в камне сделана вручную. Это мы вырезали сухорезами, полировали, подгоняли это всё, состыковывали несколько раз, разнимали.

К слову, открытие памятного знака намечено на 9 сентября. Впрочем, есть для этого двойной повод – празднование Дня города и открытие Международного космического конгресса, на который съедутся десятки астронавтов со всего мира.