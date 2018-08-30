«Один из Атлантов, державших наше сценическое небо». Иосиф Кобзон в 19 воспоминаниях друзей и коллег

﻿Новости России. На 81 году жизни не стало легендарного певца – голоса поколения – Иосифа Кобзона.

В репертуаре артиста было несколько тысяч песен. Исполнителя знали и уважали не только за его творчество, но и за общественные дела.

Легендарный певец долгое время боролся с тяжелой болезнью, перенес несколько операций. В конце июля Кобзон был госпитализирован. 30 августа артист скончался.

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Коллеги и друзья исполнителя скорбят о его смерти. Они вспоминают, каким был Иосиф Кобзон и как на него всегда хотелось равняться. Мы отошли от традиционного формата Instagram-обзора и посмотрели в соцсетях артистов, каким они запомнят мэтра.

Николай Басков:

Новость, которая меня потрясла до глубины души, до сердца – ушел из жизни просто пласт нашей культуры, человек чести и достоинства, политик, выдающийся и великий артист, настоящий друг, считаю, что герой нашей страны – вспоминаю тот поступок, когда из «Норд-Оста», который был захвачен террористами, вывел людей. Невозможно эмоциями сейчас передать все то, что происходит внутри, хочется выразить огромные соболезнования семье, родственникам, которых я очень знаю и люблю. Я считаю, что для нашего музыкального мира это большой траур. Спасибо за все, Иосиф Кобзон.

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Максим Галкин