Свыше 4,5 тыс. автомобилей и 110 автобусов стоят в очереди на белорусско-польской границе

Приграничный квест, пройти который отважится не каждый. 4 660 автомобилей и 110 автобусов ожидают в очереди перед пунктом пропуска на белорусско-польской границе. Ситуация, которая кажется уже привычной на протяжении последних лет, заметно обострилась. Польские службы пропускают чуть более трети транспорта от нормы, но в отдельные часы – вовсе приостанавливают работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С начала августа число ожидающих на границе растет в геометрической прогрессии: со вчера – плюс 40 автомобилей. При норме пропуска 70 транспортных средств в час, проезжает около двух десятков. Время ожидания автолюбителей в электронной очереди уже превышает неделю.

Сложнее приходится пассажирам туристических и рейсовых автобусов – ждать приходится непосредственно перед пунктом пропуска. С белорусской стороны стараются как могут облегчить участь путешественников: в приграничной зоне работают фудтраки с напитками и горячей едой, круглосуточно дежурит бригада медиков. Чистоту и порядок поддерживают и коммунальные службы, установившие в зоне ожидания лавочки, биотуалеты и дополнительные мусорные контейнеры. В жару регулярно подвозят чистую воду. Однако это не устраняет корень проблемы: контролирующие службы сопредельных стран намеренно провоцируют коллапс.

Со вторника прошлой недели, получается, сколько это было? Практически полторы недели, да. Мне это непонятно, почему там пауза, допустим. Если есть какие-то инициативы даже со стороны нашего государства, то там как бы все на паузе. Те же железнодорожные, даже хотя бы открылся маршрут, уже было бы проще.

Август такой месяц сложный, что это, в общем-то, каждый август. Но, мне кажется, что так, как сейчас, я, по крайней мере, такого не слышал и не видел.