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Свыше 4,5 тыс. автомобилей и 110 автобусов стоят в очереди на белорусско-польской границе

21 августа 2025 11:00
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Приграничный квест, пройти который отважится не каждый. 4 660 автомобилей и 110 автобусов ожидают в очереди перед пунктом пропуска на белорусско-польской границе. Ситуация, которая кажется уже привычной на протяжении последних лет, заметно обострилась. Польские службы пропускают чуть более трети транспорта от нормы, но в отдельные часы – вовсе приостанавливают работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С начала августа число ожидающих на границе растет в геометрической прогрессии: со вчера – плюс 40 автомобилей. При норме пропуска 70 транспортных средств в час, проезжает около двух десятков. Время ожидания автолюбителей в электронной очереди уже превышает неделю.

Свыше 4,5 тыс. автомобилей и 110 автобусов стоят в очереди на белорусско-польской границе-2

Сложнее приходится пассажирам туристических и рейсовых автобусов – ждать приходится непосредственно перед пунктом пропуска. С белорусской стороны стараются как могут облегчить участь путешественников: в приграничной зоне работают фудтраки с напитками и горячей едой, круглосуточно дежурит бригада медиков. Чистоту и порядок поддерживают и коммунальные службы, установившие в зоне ожидания лавочки, биотуалеты и дополнительные мусорные контейнеры. В жару регулярно подвозят чистую воду. Однако это не устраняет корень проблемы: контролирующие службы сопредельных стран намеренно провоцируют коллапс.

Свыше 4,5 тыс. автомобилей и 110 автобусов стоят в очереди на белорусско-польской границе-4

Со вторника прошлой недели, получается, сколько это было? Практически полторы недели, да. Мне это непонятно, почему там пауза, допустим. Если есть какие-то инициативы даже со стороны нашего государства, то там как бы все на паузе. Те же железнодорожные, даже хотя бы открылся маршрут, уже было бы проще.

Свыше 4,5 тыс. автомобилей и 110 автобусов стоят в очереди на белорусско-польской границе-6

Август такой месяц сложный, что это, в общем-то, каждый август. Но, мне кажется, что так, как сейчас, я, по крайней мере, такого не слышал и не видел.

Свыше 4,5 тыс. автомобилей и 110 автобусов стоят в очереди на белорусско-польской границе-8

Сергей Дмитриев, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:
Следует отметить, к сожалению, неритмичную работу сопределенной стороны. Так, в течение каждых суток мы фиксируем как минимум несколько часов, когда польская сторона либо совершенно не принимает на свою сторону транспортные средства, либо принимает их в существенно меньшем объеме, чем это предполагается в соответствии с международными заключенными соглашениями.

К слову, на других направлениях похожая ситуация. Двукратный рост числа легковых авто за сутки фиксируется и на литовском направлении, где оформляют чуть больше половины транспорта от возможного количества.

# Международная политика # Граница

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