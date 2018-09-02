Шикарно катался на лыжах: учителя вспоминают, каким был Президент в школьные годы

Новости Беларуси. Татьяна Николаевна во время учебы Президента в Александрийской школе преподавала математику. Она же была классным руководителем Александра Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 1 сентября Александр Лукашенко посетил праздничную линейку в честь Дня знаний в своей родной школе Вспоминает: оценки будущий глава государства получал только хорошие.

Татьяна Карпеченко, ветеран педагогического труда:

Четыре-пять, четыре-пять – вот так. Был обыкновенный деревенский мальчишка, как и все. Конечно, всё было. За четыре года, что я была классным руководителем, всё было. Были иногда и шалости, которые приходилось разбирать. Если бы Александр Григорьевич был плохим учеником, он не был бы Президентом.

Николай Николаевич тоже помнит школьные годы будущего Президента. Вел у него труд, черчение, физкультуру и военную подготовку. Говорит, уже в те годы Александр Лукашенко шикарно катался на лыжах. Его коронными на соревнованиях были дистанции на 5 и 10 километров. Александр Лукашенко о работе учителем: «До сих пор помню, как я учил обществоведению наших мужиков»