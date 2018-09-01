Школьная линейка на малой родине Президента: что Александр Лукашенко пожелал юным белорусам? Репортаж СТВ

Новости Беларуси. Первое сентября для школьников и студентов началось с праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественные линейки после летних каникул собрали ребят, чтобы они продолжили путь по стране знаний. Учащихся, студентов, аспирантов, учителей, научно-педагогических работников с Днем знаний поздравил Президент Беларуси. Сам же Александр Лукашенко отправился на праздничную линейку в свою родную школу. Все подробности у корреспондента Ольги Коршун.

Школьный дворик с самого утра наполняется детским смехом и привычной суетой. Чувствуется легкая взволнованность. К торжественной линейке готовились заранее. Но вот и первая незадача! Цветы из магазина завяли буквально накануне Дня знаний, делится своими переживаниями Карина. А без цветов в этот день ну никак.

Карина Шестак, ученица Александрийской средней школы:

Без букета 1 сентября – это уже не 1 сентября, поэтому сорвали вот так. Я букет собирала с душой, с сердцем, любовью. А там ты купил и не знаешь, как человек собирал, с какой душой.

Сегодня волнуются не только ученики. Для директора это тоже первый звонок. Он руководит Александрийской средней школой всего несколько недель. Но знает по именам уже всех своих учеников. Их в школе чуть больше 200. По городским меркам немного, но в этом и большой плюс, считает директор. Без внимания не останется ни один ученик.

Александр Бобриков, директор Александрийской средней школы:

У нас есть новый учебный класс химии, современный класс физики, новое оборудование кабинета информатики. Также для начальных классов подарили мультиборды.

Сегодня школьный процесс действительно полон чудес. В первую очередь технических. Но торжественная линейка и первый звонок остаются неизменными атрибутами Дня знаний вот уже не один десяток лет. Традиционно с началом нового учебного года юных белорусов поздравил Президент. В 2018 году Александр Лукашенко приехал в родную школу. Здесь глава государства получил не только знания, но усвоил первые жизненные уроки.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам взрослым всегда важно, чтобы вы, наши дети, осознавали ценность школьной поры. Понимали, что уроки, контрольные, экзамены – это своего рода репетиции взрослой жизни. Но чтобы пройти этот путь достойно и вспоминать его с радостью, надо уже сегодня дорожить каждым мгновением, принимать с благодарностью все, что дает нам школа. И трудности в том числе. Как показывает практика, самые требовательные, но внимательные и мудрые педагоги навсегда остаются в памяти своих учеников. Часто являются для них ориентиром в выборе будущей профессии.

Такие наставники были и остаются в жизни Александра Лукашенко. Среди приглашенных – Татьяна Николаевна, классный руководитель и преподаватель математики будущего Президента. Конечно, по праву гордится своим лучшим учеником. А 1 сентября для учителя с многолетним стажем до сих пор самый главный праздник.

Татьяна Карпеченко, ветеран педагогического труда:

Очень рада, что пригласили на линейку. Вспоминается, какие раньше были у нас линейки. Вижу радостные лица. Короче говоря, праздник.

Как и принято, на праздник в Александрию приехало много гостей, но в центре внимания, конечно, первоклассники. Впервые за парты в 2018 году сядут 18 ребят. Смущенные и немного растерянные, скоро они станут на интересный, иногда сложный путь знаний.

Настя Гвоздева, ученица Александрийской средней школы:

Хочу стать стоматологом, потому что хочу зарплату большую.

Мария Цыганкова, ученица Александрийской средней школы:

Я пришла в школу, чтобы найти себе работу и стать парикмахером, чтобы завязывать бантики.

Что ж, начало положено. В свое время и глава государства вот так, как и нынешние ученики, стоял на линейке и думал, что принесет ему новый учебный год. Такие моменты, конечно, остаются в памяти и в сердце навсегда. А эмоции переполняют.

Эта линейка наверняка станет особенной и для выпускников. В этом году школу заканчивают 9 учеников. Большинство из них готовится поступать в вузы. Конкуренция не пугает. Владислав, например, пойдет в строители. Планка в 180 проходных баллов для него вполне по силам.

Владислав Мурашкин, ученик Александрийской средней школы:

Я же иду специально на промышленно и гражданское строительство, чтобы строить дальше нашу дружную страну.

Ключ к осуществлению своих планов – это, конечно, знания, а проводники на этом пути – учителя. О важности и сложности этой профессии говорил сегодня Александр Лукашенко. У современного педагога задача повышенной сложности: не только дать знания, но и расставить четкие жизненные приоритеты.

Александр Лукашенко:

У нас много хороших добрых примеров выбора профессии. И школа наша этим славится. Многие учителя – в прошлом ее выпускники. Здесь есть и педагогические династии, как мне рассказали.

1 сентября Александр Лукашенко посетил праздничную линейку в честь Дня знаний в своей родной школе К слову, многие выпускники возвращаются в Александрию уже подготовленными специалистами. Для этого специально поступают в аграрные вузы. Малая родина – это и вовсе место с особой энергетикой и силой.

Полны эмоций сегодня и новоиспеченные одноклассники. В этом году дружную школьную команду пополнят 36 юных спортсменов, которые приехали в агрогородок со всей страны. Недавно в Александрии открыли филиал футбольной академии «Динамо-Брест». А чтобы в хорошей физической форме были все ученики, в подарок от Президента школа получила современную спортивную площадку.

Я хочу поскорее прийти в эту школу и посмотреть, как мне будет на новом месте учиться.

Когда первоклассник – это, скажем так, путь в новую жизнь взрослую. А для одиннадцатиклассников это целый год, чтобы, наконец, определиться и занять свою позицию. Школа появилась в Александрии более 130 лет назад. Новое кирпичное здание возвели уже в 1996. Но до сих пор сохранилась небольшая деревянная постройка, где учился еще Александр Лукашенко. Сегодня там музей и первый урок для первоклассников.

Конечно, с напутственным словом к ним обращается глава государства. Но в какой-то момент эмоции и воспоминания берут верх. Вот парта, за которой в свое время сидел и постигал науки будущий Президент. Потом уже и сам делился знаниями со своими учениками. Указка – непосредственный атрибут преподавателя того времени. В этих стенах знаком и окружен воспоминаниями буквально каждый предмет.

Александр Лукашенко:

Главное, не скучайте. Привыкайте. А с тебя особый будет спрос: ты сидишь на том месте, где я когда-то сидел. За этой партой, именно здесь. Потом я вырос за год, вот здесь сидел с мальчиками. Помню, писал диктант на белорусской мове. А когда вырос к концу года, меня пересадили. Так что смотрите, мужики, с вас спрос особый. Успехов вам.

Еще больше теплых воспоминаний на встрече со своими наставниками. Сегодня это уже пожилые люди, но каждый нашел, что сказать своему ученику. А классный руководитель и вовсе пригласила главу государства на юбилей. В январе ей 95.

В Александрии Президенту подарили школьный фотоальбом и пригласили на юбилей классного руководителя Чтобы память об этой встречи сохранилась на долгие годы, Александру Лукашенко подарили альбом, наполненный самым теплыми воспоминаниями о школе и его малой родине.