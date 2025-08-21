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Брэндон Ховард представит США на «Интервидении-2025»

21 августа 2025 09:31
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Брэндон Ховард представит США на «Интервидении-2025»-0

США на «Интервидени-2025» представит певец, автор песен и продюсер Брэндон Ховард, информирует Telegram-канал Международного конкурса.

Брэндон является звездой мирового уровня. Его музыка, преодолевая границы, объединяет культуры.

Певец рос и формировался как исполнитель в музыкальной династии под кураторством своей матери, певицы Мики Ховард, а также при наставничестве семьи Джексон. Брэндон несет в себе наследие, которое дополняется новаторством и стилем музыканта. 

В «Интервидении» примут участие 20 стран, включая Китай. Беларусь представит Настя Кравченко. От России выступит Ярослав Дронов (Шаман).

Фото: официальный Telegram-канал Международного музыкального конкурса «Интервидение’25».

# Музыка

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