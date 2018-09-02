«Всегда будем помнить»: в Москве простились с Иосифом Кобзоном

Новости России. В Москве в Концертном зале имени Чайковского прошла церемония прощания с певцом и депутатом Иосифом Кобзоном. На прощание с Кобзоном пришли многие известные люди, среди которых Валентина Терешкова, Леонид Рошаль, Алла Пугачёва, Александр Малинин. Также на церемонию приехали Владимир Путин и Дмитрий Медведев. «Не стало целой эпохи». Каким запомнится Иосиф Кобзон в сердцах и памяти миллионов людей «Прощание с Иосифом Кобзоном. Вечная память!», – попрощался Дмитрий Анатольевич.

Фото: vk.com/dm

«Юрий Михайлович приехал проститься с Иосифом Кобзоном. Церемония прощания проходит в Концертном зале имени П. Чайковского», – говорится в сообщении группы, посвящённой Юрию Антонову.

Фото: vk.com/yury_antonov

Фото: instagram.com/evgenyrevenko

«Борис Михайлович прощается с Иосифом Кобзоном», – сообщается в Instagram-аккаунте Бориса Моисеева.

Фото: instagram.com/bmoiseevpro

«Он ушёл...», – кратко выразил свои чувства Александр Ачкасов.

Фото: instagram.com/alexandr_achkasov

«Иосиф Кобзон жил проблемами не только своих избирателей, он жил проблемами людей, которые к нему приходили ежедневно в Государственную Думу. Это очень мужественный человек, цельный, с характером, с позицией. Знаете, он, если для себе решил и выработал какую-то точку зрения, он будет её отстаивать до конца, идти и открывать те кабинеты, которые позволят ему решить вопрос, поставленный либо своими избирателями, либо теми, кто к нему обратился. И мы надеемся и будем делать для этого всё, чтобы светлая память об Иосифе Давыдовиче Кобзоне сохранялась и жила в наших сердцах», – сказал Вячеслав Володин. «Один из Атлантов, державших наше сценическое небо». Иосиф Кобзон в 19 воспоминаниях друзей и коллег

Фото: instagram.com/dumagovru