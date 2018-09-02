«Всегда будем помнить»: в Москве простились с Иосифом Кобзоном
Новости России. В Москве в Концертном зале имени Чайковского прошла церемония прощания с певцом и депутатом Иосифом Кобзоном.
На прощание с Кобзоном пришли многие известные люди, среди которых Валентина Терешкова, Леонид Рошаль, Алла Пугачёва, Александр Малинин. Также на церемонию приехали Владимир Путин и Дмитрий Медведев.
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«Прощание с Иосифом Кобзоном. Вечная память!», – попрощался Дмитрий Анатольевич.
«Юрий Михайлович приехал проститься с Иосифом Кобзоном. Церемония прощания проходит в Концертном зале имени П. Чайковского», – говорится в сообщении группы, посвящённой Юрию Антонову.
Фото: vk.com/yury_antonov
«Прощание... Наш дорогой, любимый Человек! Иосиф Давидович! Всегда будем помнить! Заменить Вас некем! Спасибо Вам за все!», – простился Эммануил Виторган.
««Я люблю тебя, Жизнь!..» Простились. Иосиф Кобзон (1937-2018). Его голос сегодня звучит в Концертном зале имени Чайковского. Голос нескольких поколений. Голос, который вдохновлял нас на жизнь...», – написал Евгений Ревенко.
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Фото: instagram.com/evgenyrevenko
«Борис Михайлович прощается с Иосифом Кобзоном», – сообщается в Instagram-аккаунте Бориса Моисеева.
Фото: instagram.com/bmoiseevpro
«Он ушёл...», – кратко выразил свои чувства Александр Ачкасов.
Фото: instagram.com/alexandr_achkasov
«Иосиф Кобзон жил проблемами не только своих избирателей, он жил проблемами людей, которые к нему приходили ежедневно в Государственную Думу. Это очень мужественный человек, цельный, с характером, с позицией. Знаете, он, если для себе решил и выработал какую-то точку зрения, он будет её отстаивать до конца, идти и открывать те кабинеты, которые позволят ему решить вопрос, поставленный либо своими избирателями, либо теми, кто к нему обратился. И мы надеемся и будем делать для этого всё, чтобы светлая память об Иосифе Давыдовиче Кобзоне сохранялась и жила в наших сердцах», – сказал Вячеслав Володин.
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Фото: instagram.com/dumagovru
Церемония прощания длилась пять часов, всё это время люди несли цветы, чтобы почтить память Иосифа Кобзона. Народный артист СССР и депутат Госдумы скончался на 81 году жизни. Мужчина будет похоронен на Востряковском кладбище.