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Александр Лукашенко – министру иностранных дел Турции: «Нам надо совершенствовать фундамент наших отношений»

28 августа 2019 10:33
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Новости Беларуси. Взаимодействие Беларуси и Турции обладает большим потенциалом. Об этом сегодня, 28 августа, заявил Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент подчеркнул, что двусторонние отношения находятся на достаточно высоком уровне. В свое время партнерам удалось найти общий язык по некоторым вопросам международной политики. Для укрепления взаимодействия больше внимания нужно уделять экономическим проектам – подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко – министру иностранных дел Турции: «Нам надо совершенствовать фундамент наших отношений»-1

Александр Лукашенко – министру иностранных дел Турции: «Нам надо совершенствовать фундамент наших отношений»-3

В 2018 году товарооборот между странами составил 984 миллиона долларов. Но импорт в разы превышает экспорт белорусских товаров. Наша страна поставляет в Турцию калийные удобрения, сливочное масло, льняные ткани. К нам идет трикотаж, овощи и фрукты.

Стороны договорились выйти как минимум на миллиард долларов. А основу экономического сотрудничества должна составлять не только торговля, но и промышленная кооперация, а также инвестиции.

Александр Лукашенко – министру иностранных дел Турции: «Нам надо совершенствовать фундамент наших отношений»-6

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Закрытых тем в сотрудничестве и в отношениях между нами нет. Мы прошли очень долгий и непростой путь. Перед нами стояли разные вызовы, и разные вопросы мы с вами решали, о которых мы не говорим и до сих пор. Надо отдать должное, что мы успешно решали проблемы, которые возникали у нас с вами и в международных отношениях в целом.

Но работать есть над чем. Нам, конечно же, надо совершенствовать фундамент наших отношений, торгово-экономические отношения. Такие страны, как мы (Турция и Беларусь), имеющие огромный потенциал в своем развитии, могут иметь в разы больший товарооборот, нежели мы имеем сейчас. Скажу вам откровенно: у нас какая-то неразбериха в этом отношении. И наша межправительственная комиссия, наше посольство в Турции, ваше посольство здесь должны подключиться и наконец-то выработать надежный план действий, чтобы мы действительно в разы увеличить смогли наш товарооборот. Согласитесь, если товарооборот большой, если мы очень зависимы друг от друга, то уже никому не удастся разорвать эти отношения.

Александр Лукашенко – министру иностранных дел Турции: «Нам надо совершенствовать фундамент наших отношений»-9

Александр Лукашенко – министру иностранных дел Турции: «Нам надо совершенствовать фундамент наших отношений»-11

Мевлют Чавушоглу, министр иностранных дел Турции:
Для меня это большая честь вновь оказаться действительно в дружественной стране. Также я хочу передать привет от вашего близкого, хорошего друга – президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Этот визит мы осуществляем, чтобы поработать вопрос, как достичь тех высоких целей и результатов, которые стоят перед нами.

Между Беларусью и Турцией заключено 40 соглашений в разных сферах – от науки до промышленности. Действует дорожная карта сотрудничества. В нашей стране работают около 140 компаний с турецким капиталом. На территории Турецкой Республики открыто представительство МАЗа. А в апреле запущено сборочное производство наших тракторов в Кырыккале.

Александр Лукашенко – министру иностранных дел Турции: «Нам надо совершенствовать фундамент наших отношений»-14

# Беларусь-Турция # Александр Лукашенко # Мевлют Чавушоглу # Фотофакт

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