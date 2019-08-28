Александр Лукашенко – министру иностранных дел Турции: «Нам надо совершенствовать фундамент наших отношений»

Новости Беларуси. Взаимодействие Беларуси и Турции обладает большим потенциалом. Об этом сегодня, 28 августа, заявил Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент подчеркнул, что двусторонние отношения находятся на достаточно высоком уровне. В свое время партнерам удалось найти общий язык по некоторым вопросам международной политики. Для укрепления взаимодействия больше внимания нужно уделять экономическим проектам – подчеркнул белорусский лидер.

В 2018 году товарооборот между странами составил 984 миллиона долларов. Но импорт в разы превышает экспорт белорусских товаров. Наша страна поставляет в Турцию калийные удобрения, сливочное масло, льняные ткани. К нам идет трикотаж, овощи и фрукты. Стороны договорились выйти как минимум на миллиард долларов. А основу экономического сотрудничества должна составлять не только торговля, но и промышленная кооперация, а также инвестиции.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Закрытых тем в сотрудничестве и в отношениях между нами нет. Мы прошли очень долгий и непростой путь. Перед нами стояли разные вызовы, и разные вопросы мы с вами решали, о которых мы не говорим и до сих пор. Надо отдать должное, что мы успешно решали проблемы, которые возникали у нас с вами и в международных отношениях в целом. Но работать есть над чем. Нам, конечно же, надо совершенствовать фундамент наших отношений, торгово-экономические отношения. Такие страны, как мы (Турция и Беларусь), имеющие огромный потенциал в своем развитии, могут иметь в разы больший товарооборот, нежели мы имеем сейчас. Скажу вам откровенно: у нас какая-то неразбериха в этом отношении. И наша межправительственная комиссия, наше посольство в Турции, ваше посольство здесь должны подключиться и наконец-то выработать надежный план действий, чтобы мы действительно в разы увеличить смогли наш товарооборот. Согласитесь, если товарооборот большой, если мы очень зависимы друг от друга, то уже никому не удастся разорвать эти отношения.